Школьник пожалел, что съел очень острый перец

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Подросток целиком съел перец "Каролинский жнец", который считается одним из самых острых в мире. Слабоумие и отвага!
Кажется он ещё не догадывается, что его будет ждать утром во время похода в туалет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Даже анекдот есть:
- Как мексиканцы узнают, что они проголодались?
- У них перестает жечь в заднице.
Кстати, не хватает фото Задорнова
Потом постепенно привык: понятное дело, что не самый острый заказывал, но "туристический" вариант стал казаться вообще не острым и невкусным.
Так что человек ко всему адаптируется.
Если уж и пытаться смыть изо рта, то водкой рот прополоскать (в алкоголе он растворим). Но в голову это не приходит никогда ))))))
Кстати, пивом тоже можно, но менее эффективно.