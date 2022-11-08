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Школьник пожалел, что съел очень острый перец

Школьник пожалел, что съел очень острый перец

Автор:
08 ноября 2022 09:24
Метки: Каролинский жнец   Реакция   видео   острый перец   перец   подросток   школьник   
930
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1
Подросток целиком съел перец "Каролинский жнец", который считается одним из самых острых в мире. Слабоумие и отвага!
Кажется он ещё не догадывается, что его будет ждать утром во время похода в туалет.

Источник:

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Метки: Каролинский жнец   Реакция   видео   острый перец   перец   подросток   школьник   
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26  комментариев
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3k
Сергей Семенов Час назад
Бедный чувак. Если он думает что на этом всё - он глубоко ошибается! Через какое-то время ему еще в сортир идти.....
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628
ManA108 Минуту назад
Я как то съел скорпион тринидадский в прикуску с едой с жирным супом,с куском сыра и запил ещё кефиром.Если учесть что скорпион в два раза слабее Рипера то всё равно будто в животе тлел уголёк.
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14k
Alex Полчаса назад
Он конечно идиот, но если быть честными, держался весьма и весьма достойно. Так что норм!
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19k
nobody® Полчаса назад
Да прикольная тема - перчика жахнуть. Кто дурачком обзывает, сам такой. Утром покричит из туалета, потом будет с улыбкой вспоминать. Глаза, конечно, надо было оставить в покое, ещё ковид предупреждал об этом.
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41k
Aleksandr 37 минут назад
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853
Andrey 44 минуты назад
Дурачок, ещё и глаза потёр руками. А ещё эти дебильные вопросы - Are you ok? П3дц
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86
MAX 44 минуты назад
Олень
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7k
GROMOZEKA 55 минут назад
Желудок и кишечник его попозже отблагодарят.
Кстати, не хватает фото Задорнова
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2k
poбт 57 минут назад
молоком запил, не щитово
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1k
Шурман Час назад
Лет так 20 назад бухали с мужиками у знакомых , его девушка выращивала Чили на кухне , набухались так что на спор 2ем скушали пл 2 Чили , отвечаю я протрезвел за секунду , он стоял на кухне под краном рот полоскал я в ванной , веселый вечер , нам нет нет это припоминают .
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47k
Прораб Час назад
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28
Sata33 Час назад
помидорку надо
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49k
dima423 Час назад
дурачок...на лохах надо такое испытывать а не самому)) ...ну может он конечно и есть лох в этой компании
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