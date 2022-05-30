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Парень не угодил своей девушке

Парень не угодил своей девушке

Автор:
30 мая 2022 09:36
Метки: iphone   Девушка   Реакция   видео   подарок   прикол   смартфон   
1962
1
1
Молодой человек решил сделать своей второй половинке подарок и купил ей новый смартфон. Однако девушка не оценила подарок.

"Маша, ты рада?"

Интересно, что эта девушка в тот день подарила своему парню?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: iphone   Девушка   Реакция   видео   подарок   прикол   смартфон   
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21  комментарий
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Нахер такое животное рядом с собой держать. Не хочешь, уепывай к маме в Махосранск.
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28k
Григорий 8 минут назад
А теперь посмотрим с другой стороны. Я хочу какую то вещь, что мне нравится, но денег не хватает. И мне дарят вещь хуже и не особо нужную. Например видяху 2060 вместо 3070.
И я понимаю, что деньги были просто выкинуты, потому как 3070 покупать все равно придется.
P.S.
На вопрос - это-ж телефон. Так у нее наверняка есть телефон, а этот почти не отличается.
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3k
fenomen111 12 минут назад
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38k
Aleksandr 12 минут назад
Пацану очень повезло!
Он очень вовремя распознал ТП. Гораздо хуже, если бы он успел жениться и завести ребенка...
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748
Ольга 13 минут назад
в нормальной паре подобные вещи обсуждаются. смартфон - не пирожок, даже пирожок я куплю с учетом вкусов своего человека, а не на отвали. наверняка парень знал, какой именно она хочет. тогда вопрос - нафига покупал другой? не знал - ну идиот, кто так делает вообще? а если бы она вместо вместо часов одной модели, купила ему попроще? просто слышала, что часы хочет такой фирмы, и купила какие попались (на что денег хватило) тут или реально постанова, снимал ведь не просто так. или сам балбес.
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2k
Bar 22 минуты назад
Оскар отправили почтой России...сколько можно уже эту показательную ху*ету снимать? Тренд для дебилов.
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22k
Inter 51 минуту назад
с ноги бы у.еб.ал.,если,конечно, это не розыгрыш с обеих сторон. Воспитывайте своих детей правильно
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20k
SolomonA 57 минут назад
Постанова 100%... Парень снимает - значит предполагает реакцию (а скорее знает).
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2k
Fara Zolkin Час назад
"Картинка с медведем"...
Ну вы поняли...
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1k
investas Час назад
баян
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847
Eric Cartman Час назад
Ну-ка срочно киздуй Маше за 13-м айфончегом, долбаный куколд! Она не хочет ТАКОЙ
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23k
Matrosskin 2 часа назад
Маша понятно, "3 рубля (13 айфон) и ваша". Но снимать видосик - "смотрите, я мачо, дарю бабе айфон" - вообще днище. Хорошая парочка.
Хотя видос - скорее всего тиктокерская постановка.
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57
Карл 2 часа назад
Парень, гони эту суку из своей жизни!
Иначе она тебе её сломает.

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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
10k
18k
homerchik 2 часа назад
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
А где концовка видео ? Где он избавляется от тела ..........
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10k
.Атеист. 2 часа назад
Вот после этого её можно смело посылать нах! Содержанка!)
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