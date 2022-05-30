Парень не угодил своей девушке

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Молодой человек решил сделать своей второй половинке подарок и купил ей новый смартфон. Однако девушка не оценила подарок.
"Маша, ты рада?"
Интересно, что эта девушка в тот день подарила своему парню?
Источник:
АНТИФИШКИ
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И я понимаю, что деньги были просто выкинуты, потому как 3070 покупать все равно придется.
P.S.
На вопрос - это-ж телефон. Так у нее наверняка есть телефон, а этот почти не отличается.
Он очень вовремя распознал ТП. Гораздо хуже, если бы он успел жениться и завести ребенка...
Ну вы поняли...
Хотя видос - скорее всего тиктокерская постановка.
Иначе она тебе её сломает.