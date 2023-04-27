Футболист Кокорин объяснил своё заявление о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть"

Но, судя по всему, в этой "школе" Кокорин был двоечником. После отсидки он сказал:

Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО.

Однако пользователи такой совет не оценили. После свалившегося на Кокорина хейта, тему поднял ведущий шоу Нобель Арустамян. Он спросил, что значила эта фраза. Кокорин признался, что "спортсмены не очень умные ребята".