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Футболист Кокорин объяснил своё заявление о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть"

Футболист Кокорин объяснил своё заявление о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть"

Автор:
27 апреля 2023 09:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   выражение   интересное   кокорин   спортсмен   фото   футболист   шоу бизнес   
1278
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Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин отсидел год из-за драки в баре. После отсидки Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть за решёткой. По его словам, время, проведённое в тюрьме, является своеобразной школой жизни.

Но, судя по всему, в этой "школе" Кокорин был двоечником. После отсидки он сказал:

Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО.

Однако пользователи такой совет не оценили. После свалившегося на Кокорина хейта, тему поднял ведущий шоу Нобель Арустамян. Он спросил, что значила эта фраза. Кокорин признался, что "спортсмены не очень умные ребята".

Спортсмены, как все говорят, не совсем умные ребята. Поэтому делайте нам тогда скидку.

Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые поплыли, не чувствуют землю под ногами — вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два. Не каждого! Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел ввиду.


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Метки: видео   выражение   интересное   кокорин   спортсмен   фото   футболист   шоу бизнес   
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11  комментариев
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2k
Alex Час назад
Видимо ему понравилось, когда в ж**пу еб**ут
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19k
anpetrof 57 секунд назад
Может, тюряга и школа жизни, но учиться в ней лучше заочно
...
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9k
uehl 3 минуты назад
гнида зазвездившаяся
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1k
Леха Космонавтов 11 минут назад
Про "этих" не знаю, а вот в армию на срочку сходить должен каждый, там мозги в порядок приводят раздолбаям.
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864
Uganda 22 минуты назад
Спасибо, не хочу :)
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
а разве тут что-то нужно объяснять?
му уже поняли что он плохой футболист и очень недалекий гнилой человек
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3k
Алекс Полчаса назад
Зря его выпустили))))
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3k
* You All 39 минут назад
Ну так какого хера ты воздух коптишь на свободе,[мат] обратно на нары кокорин
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979
ruslan d Час назад
Интеллект , мощь
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332079



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