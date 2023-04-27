Футболист Кокорин объяснил своё заявление о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть"

Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин отсидел год из-за драки в баре. После отсидки Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть за решёткой. По его словам, время, проведённое в тюрьме, является своеобразной школой жизни.
Но, судя по всему, в этой "школе" Кокорин был двоечником. После отсидки он сказал:
Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО.
Однако пользователи такой совет не оценили. После свалившегося на Кокорина хейта, тему поднял ведущий шоу Нобель Арустамян. Он спросил, что значила эта фраза. Кокорин признался, что "спортсмены не очень умные ребята".
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Спортсмены, как все говорят, не совсем умные ребята. Поэтому делайте нам тогда скидку.
Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые поплыли, не чувствуют землю под ногами — вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два. Не каждого! Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел ввиду.
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му уже поняли что он плохой футболист и очень недалекий гнилой человек