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Американский стример решил сбросить бомбу на Россию, но всё перепутал

Американский стример решил сбросить бомбу на Россию, но всё перепутал

Автор:
29 августа 2022 11:12
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   США   Юмор   в мире   видео   география   прикол   ядерная бомба   
1909
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Стример по просьбе зрителей решил скинуть в игре ядерную бомбу на Россию. Однако блогер допустил ошибку и "бахнул" не туда.

Ошибочка вышла

Стример отправил бомбы по территории США и Мексики.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   США   Юмор   в мире   видео   география   прикол   ядерная бомба   
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28  комментариев
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378
Renats Railis Час назад
Действительно, дебилы...
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24k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
Справедливости ради, он в этом видео бахал не только "Россию", но и другие страны, типа Израиля. Почти всегда он бахал не туда ))) Так что малость вырвано из контекста
Ссылка www.youtube.com
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9k
Павел 8 минут назад
Обезьяна!
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31
Дядя Витя 11 минут назад
Терпеть не могу расизм и негров!
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1k
Виталий 13 минут назад
Хотелось бы увидеть его выражение лица, когда ему сказали что он уничтожил США а не Россию.
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36
бирюлиК 20 минут назад
Ничего удивительного....обычный американец
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1k
SHAGREEN 24 минуты назад
На денегрофикацию нарывается?
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7k
Роман 24 минуты назад
Это зарисовка из серии что бы было, если бы африканская страна получила ЯО? Не в обиду африканцам.

Кстати, а что это за игра или модуляция? У человека явно какие то проблемы с не реализованностью Наполеона в реальной жизни ))
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81
Александр Шевченко Полчаса назад
Не мешайте людям совершать ошибки.
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4k
perekrestok Полчаса назад
Надо его завтра же в министерство обороны США. Пусть обучает сотрудников ракетных войск.
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6k
Tim_G Полчаса назад
вот сепар

сдал пол Америки России
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15k
Александр Полчаса назад
Аудитория у него ему соответствует. Никто не подсказал ему.
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7k
ишты 36 минут назад
Не, ну фактически он прав - Россия в этом случае тоже пострадает. Да все пострадают. Надо быть конченым идиотом, чтобы считать что кто-то может победить в ядерной войне. Вот только в данном случае он сразу отстрадается.
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18k
Жан Батист Эмануэль Зорг 37 минут назад
Достойное образование! Надеюсь, он вырастет и станет министром обороны США.
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1k
Vadynik 51 минуту назад
Тупая негрила, не в обиду всем неграм
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989
Шурман 53 минуты назад
Когда мой сын писал доклад о Второй Мировой войне ( Брюссель ) нас вызвали в школу и просили сказать что сын не прав и что это Русские развязали войну а Гитлер не хотел , пришлось кучи примеров привести но нас не услышали , училка истории извинилась и сказала что у них новые книги . У меня в фэйсбуке было много типа друзей так вот половину удалил за лозунг под моей фоткой где я стою в Вентспилсе на братском кладбище и приклоняю колено с цветами , там такого понаписали что даже вспоминать не хочу .
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11k
Kostick 58 минут назад
справедливости ради, пообщался чутка с молодёжью. спроси где чили находится, в 99% ответят, что в соусе))
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13k
banzai7 Час назад
Уровень образования нынешних американских политиков не исключает такого варианта.
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9k
Ф Ив Час назад
И сразу вспомнилось
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