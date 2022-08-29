Американский стример решил сбросить бомбу на Россию, но всё перепутал

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Стример по просьбе зрителей решил скинуть в игре ядерную бомбу на Россию. Однако блогер допустил ошибку и "бахнул" не туда.
Ошибочка вышла
Стример отправил бомбы по территории США и Мексики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кстати, а что это за игра или модуляция? У человека явно какие то проблемы с не реализованностью Наполеона в реальной жизни ))
сдал пол Америки России
Самый популярный ответ:
-- Если правительство решит, что это необходимо, то да, допускаю.
-- Но у русских тоже есть ЯО. Они ударят в ответ.
-- Нет, это невозможно. Наша армия никогда не допустит, чтобы США был причинён ущерб.
И они в это истово верят.
- из головы негра.