Американец случайно проглотил часть собачьей игрушки и запищал

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Баловство до добра не доводит. В этом лишний раз убедился 13-летний американский подросток. Юный житель города Монтгомери, штат Техас, случайно вдохнул пищалку от игрушки для собак, когда дурачился.
Всё началось с того, что подросток жевал пищащую собачью игрушку, чтобы позлить свою маму. Когда женщина сделала вид, что ударит его бутылкой из-под газировки, сын пригнулся и случайно проглотил часть игрушки. В результате подросток начал издавать пищащий звук.
За помощью пришлось обращаться к медикам. В ожидании приема у врача женщина записала видео с сыном.
За помощью пришлось обращаться к медикам. В ожидании приема у врача женщина записала видео с сыном.
Источник:
АНТИФИШКИ
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