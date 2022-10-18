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Американец случайно проглотил часть собачьей игрушки и запищал

Американец случайно проглотил часть собачьей игрушки и запищал

Автор:
18 октября 2022 11:46
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   США   в мире   видео   игрушка   игрушка для собак   свисток   
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Баловство до добра не доводит. В этом лишний раз убедился 13-летний американский подросток. Юный житель города Монтгомери, штат Техас, случайно вдохнул пищалку от игрушки для собак, когда дурачился.
Всё началось с того, что подросток жевал пищащую собачью игрушку, чтобы позлить свою маму. Когда женщина сделала вид, что ударит его бутылкой из-под газировки, сын пригнулся и случайно проглотил часть игрушки. В результате подросток начал издавать пищащий звук.

За помощью пришлось обращаться к медикам. В ожидании приема у врача женщина записала видео с сыном.

Источник:

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Метки: Прикол   США   в мире   видео   игрушка   игрушка для собак   свисток   
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7  комментариев
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15k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Как высирать начнет,моментально звездой Тик-Тока станет!
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10k
MakDag 5 минут назад
Недальновидный инспектор ГИБДД, остановивший генерала, теперь при ходьбе немного посвистывает. (С)
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21k
sanchesS80 7 минут назад
Я думаю не проглотил, а вдохнул. И ему очень повезло что эта деталька в виде трубочки - воздух пропускает.
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10k
Rus77 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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744
Александр Зотов 36 минут назад
а он снизу или сверху пищит)?
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8k
Shtoppi 40 минут назад
про инородные предметы в прямой кишке тоже сказки рассказывают - мол так случайно вышло.
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