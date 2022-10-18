Американец случайно проглотил часть собачьей игрушки и запищал

Всё началось с того, что подросток жевал пищащую собачью игрушку, чтобы позлить свою маму. Когда женщина сделала вид, что ударит его бутылкой из-под газировки, сын пригнулся и случайно проглотил часть игрушки. В результате подросток начал издавать пищащий звук.



За помощью пришлось обращаться к медикам. В ожидании приема у врача женщина записала видео с сыном.