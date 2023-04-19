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Сообщество Без кота и жизнь не та 1563 поста • 467 подписчиков подписаться
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В Саратове мужчина украл породистого кота "для себя"

В Саратове мужчина украл породистого кота "для себя"

Автор:
19 апреля 2023 10:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Россия   видео   выставка   кошка   кража   саратов   фото   
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Житель Саратова решил завести себе котика очень необычным способом, украв его с выставки. Лучше бы в приют сходил...

Организаторы выставки кошек обратились в полицию с заявлением о краже кота Локи породы ориентал. Кошки этой породы стоят около 30 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли вора. По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний безработный саратовец, у которого и раньше были проблемы с законом

Мужчина признался, что породистого кота похитил для себя. Локи после непродолжительного путешествия и осмотра у ветеринара вернулся на выставку. Судьбу подозреваемого в похищении решит суд, в настоящий момент он находится под домашним арестом, - резюмировали полицейские.

Вот только сами организаторы уверены, что бедного Локи вор хотел продать.

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Метки: Россия   видео   выставка   кошка   кража   саратов   фото   
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30k
Ego sum qui sum 40 минут назад
котокрад
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320
Вася Васильев 4 минуты назад
Обычный дворовый кот... что там тридцадку стоить может? Бездельник явно пришёл на выставку увидел дворового голодного котика и решил отнести его домой покормить. Так что о какой краже тут речь?
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6k
perekrestok 15 минут назад
На котика покусился! И даже его мнения не спросил! Надо сурово наказать!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
331591



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Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

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