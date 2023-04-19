В Саратове мужчина украл породистого кота "для себя"

Житель Саратова решил завести себе котика очень необычным способом, украв его с выставки. Лучше бы в приют сходил...
Организаторы выставки кошек обратились в полицию с заявлением о краже кота Локи породы ориентал. Кошки этой породы стоят около 30 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли вора. По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний безработный саратовец, у которого и раньше были проблемы с законом
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Мужчина признался, что породистого кота похитил для себя. Локи после непродолжительного путешествия и осмотра у ветеринара вернулся на выставку. Судьбу подозреваемого в похищении решит суд, в настоящий момент он находится под домашним арестом, - резюмировали полицейские.
Вот только сами организаторы уверены, что бедного Локи вор хотел продать.
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