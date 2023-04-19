В Саратове мужчина украл породистого кота "для себя"

Организаторы выставки кошек обратились в полицию с заявлением о краже кота Локи породы ориентал. Кошки этой породы стоят около 30 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли вора. По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний безработный саратовец, у которого и раньше были проблемы с законом