Мужчина осуществил забег за чужим телефоном, забытым на лавке

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В Воронеже мужчина из окна своей квартиры увидел, что женщина забыла смартфон на лавочке. Он без раздумий выбежал на улицу и забрал чужой гаджет. Однако герой ролика забыл, что камеры наблюдения сейчас повсюду.
Усэйн Болт воронежского разлива
Мужчина похитил смартфон и вернулся в квартиру. Почти что спринтерский забег за чужим гаджетом попал на видео. В воронежском сообществе в социальной сети "Вконтакте" пишут, что смартфон вскоре был выключен и на звонки больше не отвечал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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По идее это не "похищение", а "находка", т.к. имущество выбыло из владения хозяином.