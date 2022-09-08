Мужчина осуществил забег за чужим телефоном, забытым на лавке

В Воронеже мужчина из окна своей квартиры увидел, что женщина забыла смартфон на лавочке. Он без раздумий выбежал на улицу и забрал чужой гаджет. Однако герой ролика забыл, что камеры наблюдения сейчас повсюду.

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Усэйн Болт воронежского разлива Мужчина похитил смартфон и вернулся в квартиру. Почти что спринтерский забег за чужим гаджетом попал на видео. В воронежском сообществе в социальной сети "Вконтакте" пишут , что смартфон вскоре был выключен и на звонки больше не отвечал.