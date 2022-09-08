FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6459 постов • 880 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Мужчина осуществил забег за чужим телефоном, забытым на лавке

Мужчина осуществил забег за чужим телефоном, забытым на лавке

Автор:
08 сентября 2022 11:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Бег   Курьезы   Россия   видео   воронеж   забег   кража   смартфон   
1688
1
1
В Воронеже мужчина из окна своей квартиры увидел, что женщина забыла смартфон на лавочке. Он без раздумий выбежал на улицу и забрал чужой гаджет. Однако герой ролика забыл, что камеры наблюдения сейчас повсюду.

Усэйн Болт воронежского разлива

Мужчина похитил смартфон и вернулся в квартиру. Почти что спринтерский забег за чужим гаджетом попал на видео. В воронежском сообществе в социальной сети "Вконтакте" пишут, что смартфон вскоре был выключен и на звонки больше не отвечал.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Бег   Курьезы   Россия   видео   воронеж   забег   кража   смартфон   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
GROMOZEKA 2 часа назад
Потом такие рассказывают, как все всё разворовали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 10 минут назад
Ну вот каким нужно быть дурачком, чтобы не понимать, что сам по себе украденный смартфон это уже проблема для того, кто его взял... А тут еще и камеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vadims 15 минут назад
Может он вернуть хотел и много чего ещё. Зато автор запилил ролик (дурачки распостраняют) и теперь, что бы там нибыло, парень вор,падонок,быдло,убить. Практически тоже самое, как хохлы скотчем друг друга к деревьям приматывают, без суда и следствия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
АлексЮстасу Час назад
Если он не знает, что вокруг СТОЛЬКО камер, то я сомневаюсь, что он что-то сможет сделать с телефоном. Если только орехи им колоть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tony Час назад
быдло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bauror Час назад
Выбежал через 6 минут после оставления телефона.
По идее это не "похищение", а "находка", т.к. имущество выбыло из владения хозяином.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
pinbalist Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Нескучный сад Час назад
Странно, что в тапочках и без носков) А так прослеживается связь принимаемых решений и общих когнитивных способностей индивида. Сначала выходит на улицу только в тапках и шортах (считая это нормальным), а потом подрезает забытую вещь (также считая это нормальным). Недалёкого ума товарищ, короче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill 2 часа назад
Срок с пола поднял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−160
Киргуда 2 часа назад
Так что дали камеры то? Его привлекли? Или посто пропесочили его нечестное имя на Фишках? Неясно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

933670



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"
Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"
Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете
Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете
Набирающие популярность в сообществах
Ученые создали таракана-киборга на солнечных батареях и с дистанционным управлением
Ученые создали таракана-киборга на солнечных батареях и с дистанционным управлением
Во что люди вкладывали деньги за всё существование человечества
Во что люди вкладывали деньги за всё существование человечества
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А бонусами можно?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#Разное#автомобили#позитив#Ynews#дтп#автомир#биография
#фото#прикол#люди#история#забавно#сатира#подборка#сарказм#интересное#Приколы
#интересно#картинки#кино#в мире#новости#шоу бизнес#аварии#звёзды#фильм#фотографии
Симфонический оркестр сыграл легендарное произведение группы «Сектор Газа» Симфонический оркестр сыграл легендарное произведение группы «Сектор Газа» Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео Мужчина украл смартфон из машины скорой помощи Мужчина украл смартфон из машины скорой помощи Женщина украла смартфон невнимательного кассира Женщина украла смартфон невнимательного кассира Забег выпущенных на прогулку псов с эпичным финалом Забег выпущенных на прогулку псов с эпичным финалом

На что жалуетесь?

Вернуться