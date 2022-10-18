Уличная кошка ворует игрушки из магазина

385
1
1
Прохожий стал свидетелем забавного инцидента с участием уличной кошки. Ей очень понравились мягкие игрушки, продающиеся в магазине неподалеку. Кошка не растерялась и начала красть игрушки из магазина и собирать коллекцию.
С этой кошкой не соскучишься. Может что-то личное?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Любопытная кошка пожалела, что подошла к пылесосу
- Сложные отношения кошки с дверью
- Девушка установила камеру, чтобы увидеть, что делает кошка пока она спит
- Кот дал подзатыльник хозяину во время интервью
- Кошка устала терпеть неуважение со стороны утки
Новости партнёров