Уличная кошка ворует игрушки из магазина

Прохожий стал свидетелем забавного инцидента с участием уличной кошки. Ей очень понравились мягкие игрушки, продающиеся в магазине неподалеку. Кошка не растерялась и начала красть игрушки из магазина и собирать коллекцию.

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С этой кошкой не соскучишься. Может что-то личное?