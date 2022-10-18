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Сообщество Без кота и жизнь не та 1429 постов • 450 подписчиков подписаться
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Уличная кошка ворует игрушки из магазина

Уличная кошка ворует игрушки из магазина

Автор:
18 октября 2022 11:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   игрушка   кошка   кража   
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Прохожий стал свидетелем забавного инцидента с участием уличной кошки. Ей очень понравились мягкие игрушки, продающиеся в магазине неподалеку. Кошка не растерялась и начала красть игрушки из магазина и собирать коллекцию.
С этой кошкой не соскучишься. Может что-то личное?

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   игрушка   кошка   кража   
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3  комментария
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4k
SandMANn Час назад
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40k
Лесли 🥰 Полчаса назад
У неё просто друга нет
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Levyathan Час назад
Ах ты морда протокольная! )))
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