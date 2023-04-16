5-летней девочке в Малайзии подарили Mercedes, чтобы мотивировать её ходить в школу

В соцсетях мама ребёнка опубликовала видео, в котором спрашивала дочь, что та хочет получить на день рождения. Девочка заявила, что лучшим подарком будет зеленый Mercedes G-класса, или BMW. Мама обещала выполнить желание ребенка, если она согласится пойти в школу.
Сказано - сделано.
Позже малазийка опубликовала еще один ролик, на котором ведет дочь с завязанными глазами к машине. Женщина пояснила, что решилась на дорогую покупку, чтобы мотивировать дочь отправиться в первый класс.
Девочке, судя по видео, произведшему фурор в местных соцсетях, подарок понравился. На радостях она пообещала, что будет ходить, то есть ездить в школу, и даже озвучила планы на высшее образование, сообщив, что выучится на доктора.
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даже если денег очень много