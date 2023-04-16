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5-летней девочке в Малайзии подарили Mercedes, чтобы мотивировать её ходить в школу

5-летней девочке в Малайзии подарили Mercedes, чтобы мотивировать её ходить в школу

Автор:
16 апреля 2023 23:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Автомобиль   девочка   день рождения   малазия   мотивация   ребенок   школа   
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В соцсетях мама ребёнка опубликовала видео, в котором спрашивала дочь, что та хочет получить на день рождения. Девочка заявила, что лучшим подарком будет зеленый Mercedes G-класса, или BMW. Мама обещала выполнить желание ребенка, если она согласится пойти в школу.

Сказано - сделано.

Позже малазийка опубликовала еще один ролик, на котором ведет дочь с завязанными глазами к машине. Женщина пояснила, что решилась на дорогую покупку, чтобы мотивировать дочь отправиться в первый класс.

Девочке, судя по видео, произведшему фурор в местных соцсетях, подарок понравился. На радостях она пообещала, что будет ходить, то есть ездить в школу, и даже озвучила планы на высшее образование, сообщив, что выучится на доктора.

Источник:

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Метки: Автомобиль   девочка   день рождения   малазия   мотивация   ребенок   школа   
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28  комментариев
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11k
Властелин 9 часов назад
Я с таким подарком тоже могу пойти в первый класс. Обещаю !
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59k
pynh Полчаса назад
раньше писдюлей хватало для мотивации
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11k
kaboza Полчаса назад
вангую
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402
Javier 2 часа назад
Прям как в анекдоте, где жена заказала мужу рыболовные снасти на ДР, а пришли женские сапоги её размера...
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3k
Pill 2 часа назад
Меня хорошие пи.3д.юли мотивировали.
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34
Denis75 2 часа назад
С такими подарками можно вообще не учится. Зачем все эти лишние траты времени и денег? Сразу в совет директоров папиной компании!
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569
deGENERat 2 часа назад
у моего бати зеленый ремень был , тоже неплохо мотивировал
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2k
taxcop 2 часа назад
Капитализм…
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280
Александр 2 часа назад
Ну родители молодцы - вряд-ли она бы пешком в школу, ну или куда-либо ходила, а так обставили как подарок - мотиватор. Вот только что-то толкового из девочки скорее всего не выйдет, так как всегда будет думать, что ей сначала должны, а потом она подумает делать что-то или нет, так что будет проедать родительские денежки.
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34k
russger 2 часа назад
Куетень ради лайков. Предки купили себе и обставили всё как мотивацию для девочки. Но весь прикол в том, что сотни тысяч дятлов верят в подобную херню -_-
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12k
Graf_Dracula 2 часа назад
Подарите мне такой, обещаю тоже буду ходить в школу. Мальчик, 43 годика.
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5k
Горожанин 3 часа назад
Так себе мотивчик в 5 лет. Подозреваю, папа всех в семье обвел вокруг пальца - игрушкой по факту он будет пользоваться.
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888
ya-bkmzzzz 3 часа назад
Отцовский ремень - лучший мотиватор
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521
adssaf afasffdsga 6 часов назад
Интересно, в каком классе у неё запал кончится? Ставлю на первый.
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5k
BenderRodriguez 6 часов назад
Эй! Товарищи, я тоже хочу в школу!
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8k
Артём 7 часов назад
Хм, что из неё вырастет, если ей уже сейчас так потакают.
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309
Вася Васильев 8 часов назад
Зависит от того, как у её родителей деньги появились. Если достойно, то пусть хоть каждый день дарят...
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309
Вася Васильев Артём 7 часов назад
Зачем вам моё "достойно"? Вы по себе меряйте, так вернее будет.
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4k
Platinum 8 часов назад
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4k
Leonid 8 часов назад
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1k
Виталий 8 часов назад
А у неё права есть чтобы ездить на нём в школу.
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29k
Ego sum qui sum 8 часов назад
трудно представить более бессмысленную покупку
даже если денег очень много
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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