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Несушки в избушке: шокирующая история португальской брошенки

Несушки в избушке: шокирующая история португальской брошенки

Автор:
15 марта 2023 12:15
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Мария Изабель Куарежма Дос Сантос   Португалия   болезнь   девочка   история   курица   равнодушие   ребёнок   случай   
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Куры считаются одними из самых глупых существ на планете. Но в роли спасительниц они тоже могут выступать.

Мария Изабель Куарежма Дос Сантос – это обычная девочка. Родилась малышка в 1970 году на ферме в португальской деревеньке Табуа неподалёку от города Коимбра.

Со здоровьем у младенца было всё хорошо. Зато не всё ладно было с головой у её матери, что впоследствии подтвердили врачи. До года женщина ещё как-то занималась ребёнком, а потом отнесла дочь в курятник и бросила там.

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Следующие 10 лет, когда девочки растут, познают мир, себя, радуются обычным девчоночьим прелестям – куклам, книжкам, платьям Мария ежедневно боролась за жизнь. Питалась в буквальном смысле подножным кормом – зерном, травой, объедками, которые люди бросали всеядной птице.

При этом старшие братья несчастной росли обычными  детьми, ходили в школу. Другие родственники и соседи, отлично зная о ситуации, молчали, не предпринимали попыток спасти ребёнка и придерживались принципа «моя хата с краю».

Призрачный шанс впервые появился через 6 лет, когда у одной из тёток Марии мелькнула искра совести. Она надавила на родителей и заставила их впервые за всю жизнь показать девочку врачу.

Тот сразу сказал, что Мария – глубокий инвалид. Но обычные медицинские учреждения отказывались её брать, а специализированных психиатрических клиник в глубинке не было. И несчастную вернули обратно в курятник.

В 1980 году история о девочке-курице – слабоумном ребёнке, которого семья держит в сарае, дошла до ушей одной из медсестёр клиники Hospital de Torres Vedras. Мария Бихао помчалась в деревню и забрала девочку. Две недели она провела дома у спасительницы. Будучи медиком, Бихао поняла, что девочка глубоко больна и нуждается в специализированном лечении. Связалась с прессой и попросила о помощи.

Особую роль в судьбе девочки из курятника сыграла тогдашняя первая леди – Мануэла Еанеш. Она прониклась судьбой ребёнка, которому за короткую жизнь выпало столько испытаний, и добилась помещения в лучший реабилитационный центр страны.

Медики, наблюдавшие Марию, сошлись во мнении, что причина умственной отсталости – так называемое социальное сиротство: ноль человеческого общения плюс поведение, основанное на инстинктах.

Шокирующим выглядело поведение Марии, которая полностью переняла повадки своих пернатых соседок-воспитательниц. Передвигалась короткими шажками, постоянно размахивая руками, словно крыльями. Говорить девочка не умела, а эмоции  проявляла кудахтаньем.

Внешне Дос Сантос выглядела как пятилетний ребёнок, а интеллектуальный уровень развития соответствовал возрасту максимум 2 года. Несмотря на усилия врачей и психологов, освоить речь она так и не смогла. Но хотя бы научилась ходить как человек, не приседая ежеминутно и не разводя в стороны  руки. Жестами женщина научилась показывать свои желания или нежелания.

Сейчас девочке-курице уже за 50. Она живёт в реабилитационном центре в Фатиме. Персонал тщательно оберегает необычную пациентку от внимания прессы, мечтающей заполучить сенсацию или хотя бы сделать фото Марии.

История поражает чёрствостью и равнодушием, исковеркавшими жизнь человеку. Даже безмозглые куры, по-своему оберегавшие странного подкидыша, проявили себя в ней как существа гораздо более благородные по сравнению с недолюдьми.

Источник:

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Метки: Жизнь   Мария Изабель Куарежма Дос Сантос   Португалия   болезнь   девочка   история   курица   равнодушие   ребёнок   случай   
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1  комментарий
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Deniss 18 минут назад
порой в животных видишь больше человечности, чем в людях...
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