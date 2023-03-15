Несушки в избушке: шокирующая история португальской брошенки

Куры считаются одними из самых глупых существ на планете. Но в роли спасительниц они тоже могут выступать.
Мария Изабель Куарежма Дос Сантос – это обычная девочка. Родилась малышка в 1970 году на ферме в португальской деревеньке Табуа неподалёку от города Коимбра.
Со здоровьем у младенца было всё хорошо. Зато не всё ладно было с головой у её матери, что впоследствии подтвердили врачи. До года женщина ещё как-то занималась ребёнком, а потом отнесла дочь в курятник и бросила там.
Следующие 10 лет, когда девочки растут, познают мир, себя, радуются обычным девчоночьим прелестям – куклам, книжкам, платьям Мария ежедневно боролась за жизнь. Питалась в буквальном смысле подножным кормом – зерном, травой, объедками, которые люди бросали всеядной птице.
При этом старшие братья несчастной росли обычными детьми, ходили в школу. Другие родственники и соседи, отлично зная о ситуации, молчали, не предпринимали попыток спасти ребёнка и придерживались принципа «моя хата с краю».
Призрачный шанс впервые появился через 6 лет, когда у одной из тёток Марии мелькнула искра совести. Она надавила на родителей и заставила их впервые за всю жизнь показать девочку врачу.
Тот сразу сказал, что Мария – глубокий инвалид. Но обычные медицинские учреждения отказывались её брать, а специализированных психиатрических клиник в глубинке не было. И несчастную вернули обратно в курятник.
В 1980 году история о девочке-курице – слабоумном ребёнке, которого семья держит в сарае, дошла до ушей одной из медсестёр клиники Hospital de Torres Vedras. Мария Бихао помчалась в деревню и забрала девочку. Две недели она провела дома у спасительницы. Будучи медиком, Бихао поняла, что девочка глубоко больна и нуждается в специализированном лечении. Связалась с прессой и попросила о помощи.
Особую роль в судьбе девочки из курятника сыграла тогдашняя первая леди – Мануэла Еанеш. Она прониклась судьбой ребёнка, которому за короткую жизнь выпало столько испытаний, и добилась помещения в лучший реабилитационный центр страны.
Медики, наблюдавшие Марию, сошлись во мнении, что причина умственной отсталости – так называемое социальное сиротство: ноль человеческого общения плюс поведение, основанное на инстинктах.
Шокирующим выглядело поведение Марии, которая полностью переняла повадки своих пернатых соседок-воспитательниц. Передвигалась короткими шажками, постоянно размахивая руками, словно крыльями. Говорить девочка не умела, а эмоции проявляла кудахтаньем.
Внешне Дос Сантос выглядела как пятилетний ребёнок, а интеллектуальный уровень развития соответствовал возрасту максимум 2 года. Несмотря на усилия врачей и психологов, освоить речь она так и не смогла. Но хотя бы научилась ходить как человек, не приседая ежеминутно и не разводя в стороны руки. Жестами женщина научилась показывать свои желания или нежелания.
Сейчас девочке-курице уже за 50. Она живёт в реабилитационном центре в Фатиме. Персонал тщательно оберегает необычную пациентку от внимания прессы, мечтающей заполучить сенсацию или хотя бы сделать фото Марии.
История поражает чёрствостью и равнодушием, исковеркавшими жизнь человеку. Даже безмозглые куры, по-своему оберегавшие странного подкидыша, проявили себя в ней как существа гораздо более благородные по сравнению с недолюдьми.
Источник:
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