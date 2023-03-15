Несушки в избушке: шокирующая история португальской брошенки

Мария Изабель Куарежма Дос Сантос – это обычная девочка. Родилась малышка в 1970 году на ферме в португальской деревеньке Табуа неподалёку от города Коимбра.

Со здоровьем у младенца было всё хорошо. Зато не всё ладно было с головой у её матери, что впоследствии подтвердили врачи. До года женщина ещё как-то занималась ребёнком, а потом отнесла дочь в курятник и бросила там.