Киднеппера взяли почти через полвека после преступления, но наказать не смогли

Сыновья, всхлипывая, поведали, что какой-то парень схватил их маленькую сестричку и убежал. История произошла в довольно крупном австралийском городе Вуллонгонг. 12 января 1970 года Винс Гриммер как обычно пошёл на службу (мужчина был военным). А жена Кэрол решила сводить детей на пляж.

Мальчикам было от 4 до 7 лет, а малышке Шерил всего 3 года. Общежитие, где Гриммеру выделили жильё, располагалось в шаговой доступности от пляжа. И домохозяйка Кэрол очень часто проводила там время с детьми, пока муж был на службе.