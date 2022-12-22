Киднеппера взяли почти через полвека после преступления, но наказать не смогли

Безмятежность, лето, солнце, пляж. Четверо детей пошли в пляжную душевую, чтобы смыть соль и песок после того, как вдоволь наплескались в море. Но обратно к матери вернулись не все.
Сыновья, всхлипывая, поведали, что какой-то парень схватил их маленькую сестричку и убежал. История произошла в довольно крупном австралийском городе Вуллонгонг. 12 января 1970 года Винс Гриммер как обычно пошёл на службу (мужчина был военным). А жена Кэрол решила сводить детей на пляж.
Мальчикам было от 4 до 7 лет, а малышке Шерил всего 3 года. Общежитие, где Гриммеру выделили жильё, располагалось в шаговой доступности от пляжа. И домохозяйка Кэрол очень часто проводила там время с детьми, пока муж был на службе.
Тот день проходил как множество других до него, в суете, беготне и плескании в воде. В районе обеда женщина отвела детей в душевую, а сама стала собирать вещи.
Через несколько минут примчался старший сын Рик и стал сбивчиво объяснять, что сестричка пропала. Её нигде нет. Кэрол побежала в душевую, осмотрела кабинки, опросила других людей.
В ходе опроса свидетелей прибывшие полицейские выяснили, что возле душевой видели парня, который держал закутанную в полотенце девочку. Рассматривались три основные версии: малышку подобрали чужие люди, увидев, что она потерялась, её унесло в океан. Либо похищение.
Поскольку дело получило широкую огласку, то полицейские, сами того не желая, подбросили идею лёгкой наживы ещё одному мерзавцу. Родным подбросили записку с требованием выкупа в размере 10 тыс. долларов. Затеплилась надежда, что Шерил жива. Деньги отнесли в условленное место, но за пакетом никто не пришёл. По всей вероятности, вымогатель знал принципы работы полицейских, поскольку как-то был связан с полицией.
Подозреваемого – единственного, задержали только через полтора года. Он оказался сыном местного бизнесмена. Имя так и осталось засекреченным. Но известно, что парень дал признательные показания.
Похититель объяснил, что заметил девчушку в душевой. И, взяв её на руки, ушёл. Увидев, что началась суета с поисками, парень, наблюдавший за действом из кустов, зажал девочке рот, чтобы та не кричала. Но перегнул палку. И ребёнок задохнулся.
Он отнёс тело в заросли и зарыл. Но место так и не смог показать. Правда, сообщил подробности, которые в прессе не публиковали: цвет купальника и полотенца ребёнка.
То ли сыграли своё отцовские связи и деньги, то ли юноша действительно был не в себе, но в 1971 году его отпустили. Дело ушло в архив. Семья переехала. Но в 2017 году дотошный следователь снова оформил ордер на арест того самого подозреваемого. Теперь уже пожилого 63-летнего мужчины.
На удивление тот опять повторил признание. Только место захоронения указал другое. Но за 47 лет рельеф полностью изменился, на месте неоднократно велись строительные работы. И никаких следов найти не удалось.
В тот период не только австралийские, но и мировые СМИ писали, что в таком резонансном деле, наконец, поставлена точка. Но подсудимого снова оправдали. Судья посчитал, что при отсутствии улик – тела, полотенца, купальника одного признания мало. Плюс снова вмешались элитные адвокаты. И во время судебного заседания обвиняемый отказался от показаний.
О повторном разбирательстве родители девочки не узнали. В 2017 году их уже не было в живых. Единственная призрачная надежда подтверждения преступления – останки жертвы. Но найдут ли их когда-нибудь – неизвестно. Впрочем, все, кто участвовал в разбирательстве и следил за его ходом, уверены, что подсудимый и есть настоящий убийца. И остаётся надеяться на наказание свыше, если правосудие на земле так и не восторжествовало.
Источник:
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