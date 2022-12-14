Красавица и чудовище в одной комнате: ужас длиною в 10 лет

В 1989 году Сато впервые арестовали. 27-летний мужчина попытался схватить школьницу прямо на глазах у учителей и затолкать в машину. Но его скрутили и вызвали полицию. Всё обошлось небольшим условным сроком.

К следующему разу мужчина готовился уже основательно. Выбрал безлюдный участок, показал девочке нож и, запугав, запихнул шокированную Фусако в багажник.

Так началось её заточение, продлившееся почти целое десятилетие. Одежду похититель давал маленькой узнице свою. Кормил тем же, что ел сам. Подрезал ногти, стриг волосы. Мылась девочка в тазу, а нужду справляла в пакеты.

Когда несчастную освободили, ей шёл 20-ый год. Но умственно она так и осталась 10-летним ребёнком. Ведь в школу Фусако не ходила. И весь её мир сводился к этой комнате. Большую часть этого времени она провела в безмолвии. Изредка слушала радио. А по телевизору смотрела лишь скачки – то, что любил её мучитель.

Мышцы почти атрофировались. И девушке пришлось почти что заново учиться ходить. Первый год преступник применял все возможные способы, чтобы сломить волю жертвы: угрожал, бил, использовал электрошокер, связывал, лишал еды.

В результате подавленный подросток даже не пытался покинуть комнату, когда тюремщик подолгу отсутствовал. А ведь она даже не запиралась…

Сексуального насилия не было. Сато девочка была нужна не как объект для реализации потаённых извращённых фантазий. А как говорящая кукла или домашний питомец. Покормил, помыл, обсудил комиксы и передачи – здорово же?