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Красавица и чудовище в одной комнате: ужас длиною в 10 лет

Красавица и чудовище в одной комнате: ужас длиною в 10 лет

Автор:
14 декабря 2022 13:12
Сообщество : Криминал
Метки: Нобуюки Сато   Фусако Сано   Япония   девочка   криминал   похищение   преступление   психика   ребёнок   школьница   
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Школьница возвращалась с занятий, когда перед ней вдруг резко остановилась машина. Визг тормозов разделил жизнь девочки на до и после.

Это случилось 13 ноября 1990 года в небольшом японском городке с десятилетней девочкой по имени Фусако Сано. Школьница всегда возвращалась домой с друзьями, но в этот день задержалась. Малышка росла в любящей состоятельной семье, и родители сразу обратились в полицию.

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Но безрезультатно: ни свидетелей, ни зацепок. Их дочь словно растворилась в воздухе того обычного осеннего дня. А ведь стражи порядка могли вернуть дочь в семью на 4 года раньше, не отмахнись они от старушки. Пожилая женщина обратилась к ним за помощью, объяснив, что взрослый сын ей угрожает и ведёт себя странно. Полицейские уговорили её не подавать заявление и спровадили домой.

Но спустя 4 года, уже в 2000 году, она снова пришла. Наряд всё же выехал с проверкой по адресу. И увиденное повергло полицейских в шок: на втором этаже обнаружилась измождённая (весила меньше 40 кг) девушка, одетая в потёртую мужскую одежду. На вопрос, кто она такая, несчастная пробормотала:

Меня зовут Фусако Сано. Около школы меня похитил мужчина и привёз сюда. Девять лет я не выходила из этой комнаты.

Похитителя взяли под арест сразу, как только он прибыл домой. Им оказался Нобуюки Сато – поздний, долгожданный и невероятно избалованный родителями. Сато нигде не работал, проматывал отцовское наследство, а пожилая мать продолжала сдувать с великовозрастного эгоистичного лодыря пылинки.

Особенности психического развития окружающие заметили у парня ещё в юности. Он был физически крепким и развитым (175 см – немалый для японца рост). Но при этом чурался компаний сверстников, не обращал внимания на девушек и вообще избегал людей.

Время проводил дома за прослушиванием музыки и чтением комиксов. Иногда ездил на ипподром. С престарелой матерью не церемонился: как-то даже выгнал из дома за отказ купить дорогую пластинку.

В 1989 году Сато впервые арестовали. 27-летний мужчина попытался схватить школьницу прямо на глазах у учителей и затолкать в машину. Но его скрутили и вызвали полицию. Всё обошлось небольшим условным сроком.

К следующему разу мужчина готовился уже основательно. Выбрал безлюдный участок, показал девочке нож и, запугав, запихнул шокированную Фусако в багажник.

Так началось её заточение, продлившееся почти целое десятилетие. Одежду похититель давал маленькой узнице свою. Кормил тем же, что ел сам. Подрезал ногти, стриг волосы. Мылась девочка в тазу, а нужду справляла в пакеты.

Когда несчастную освободили, ей шёл 20-ый год. Но умственно она так и осталась 10-летним ребёнком. Ведь в школу Фусако не ходила. И весь её мир сводился к этой комнате. Большую часть этого времени она провела в безмолвии. Изредка слушала радио. А по телевизору смотрела лишь скачки – то, что любил её мучитель.

Мышцы почти атрофировались. И девушке пришлось почти что заново учиться ходить. Первый год преступник применял все возможные способы, чтобы сломить волю жертвы: угрожал, бил, использовал электрошокер, связывал, лишал еды.

В результате подавленный подросток даже не пытался покинуть комнату, когда тюремщик подолгу отсутствовал. А ведь она даже не запиралась…

Сексуального насилия не было. Сато девочка была нужна не как объект для реализации потаённых извращённых фантазий. А как говорящая кукла или домашний питомец. Покормил, помыл, обсудил комиксы и передачи – здорово же?

Реабилитация несчастной заняла почти год. После этого родители увезли дочь в сельскую местность, подальше от любопытных глаз. У девушки так и остались проблемы с интеллектом, социализацией, общением. Она с трудом терпит солнечный свет, открытое пространство и до дрожи боится всех незнакомцев мужского пола.

Нобуюки приговорили за похищение к 14 годам тюрьмы. Это почти максимальный срок, предусмотренный японским законодательством за такое преступление. Попытались предъявить обвинения и его матери как соучастнице. Но старушка не подозревала, что творится в комнате. Ведь сын запретил ей подниматься наверх под угрозой избиения. К тому же она обращалась в полицию, где первый раз её не захотели слушать.

Сато полностью отбыл срок. Когда освободился, переехал в другой город и скончался в 2017 году в 55-летнем возрасте.


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Метки: Нобуюки Сато   Фусако Сано   Япония   девочка   криминал   похищение   преступление   психика   ребёнок   школьница   
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