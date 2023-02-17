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«На место дочери придёт другой ребёнок»: мать девочки, изрезавшей одноклассницу в Химках, дала интервью и обвинила во всём школьную систему

«На место дочери придёт другой ребёнок»: мать девочки, изрезавшей одноклассницу в Химках, дала интервью и обвинила во всём школьную систему

Автор:
17 февраля 2023 14:34
Сообщество : Криминал
Метки: девочка   интервью   мать   одноклассница   понажовщина   уголовное дело   химки   школа   
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Поначалу она просила за беседу 15 миллионов. Видимо, поняла, что таких денег ей никто не даст и разоткровенничалась.

Пятиклассница Мальвира устроила понажовщину в школьном туалете и серьёзно ранила свою ровесницу. Пострадавшую зовут Соня она в больнице и идёт на поправку.

В отношении работников школы возбудили дело о халатности, классную руководительницу Сони уволили. На её защиту встали родители детей из ей класса и выпускники - они испугались, что учительницу могут посадить на 5 лет. И устроили собрание со сбором подписей в её защиту и восстановлении на работе прямо возле школы.

В подмосковном СК уже заявили, что привлечение классного руководителя к уголовной ответственности не рассматривается.

Ну а Мальвиру забрали в психиатрическую клинику, после всех экспертиз на вменяемость, за неё уже возьмутся следователи.

Мать Мальвиры отправилась вместе с ней. Когда журналисты попытались с ней пообщаться, она потребовала за интервью 15 миллионов рублей. После этого на несколько дней замолчала и вот сейчас вышла на связь. Есть подозрение, что «за бесплатно».

Дама заявила, что её чадо «восстанавливается после пережитого стресса в туалете» и винит в произошедшем школьную систему - учителей и штатного психолога. По её словам, «мама с папой не знают, что творится в школе и не могут на это повлиять». И добавила, что «её дочь уйдёт, на её место придёт другая девочка и ничего не изменится».

За здоровье покалеченной Сони она тоже переживает. Но добавляет, что родители пострадавшей девочки общаться с ней не хотят.

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Метки: девочка   интервью   мать   одноклассница   понажовщина   уголовное дело   химки   школа   
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36  комментариев
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24k
Андрей 2 часа назад
Мама с папой не знают, что твориться в школе? Может им просто пофиг, и они не хотят этого знать?
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 6 минут назад
Мне кажется что и мамашку не мешало бы обследовать.
Назвать девочку ником из компьютерной игры (это было в первых постах)....
Это тоже говорит о умственных способностях (или скорее о их отсутствии) у мамашки.
Да и тупо забить на ребёнка, не спрашивать как в школе дела, не обращать внимания на её поведение, эмоциональное состояние....
Да ей было просто насрать на дочь.
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71k
Пётровыч 10 минут назад
Мамаша от части права, есть буллинг от учителей и это для психики ребенка очень страшно.
Есть офигенный способ, который делает моя сестра, у неё 4 детей, старшей 17. Так вот, каждый день или минимум раз в неделю надо сесть с ребёнком один на один и поговорить, как дела в школе, что спрашивают учителя, как кормят, вообще всё что угодно, главное это должно быть регулярно. Ребенок с детства привыкнет и будет рассказывать, в том числе и буллинги. Вовремя пресечь надо это дело, что бы психика не тронулась.
Дети это ураган эмоций, задача родителя держать этот ураган до наступления совершеннолетия, а там уже и выдохнуть можно. Самые суровые годы это от 12 до 16, пубертат.
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980
Святослав 11 минут назад
Снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления и вернуть назад коррекционные классы (школы).
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13k
Artem 20 минут назад
Сейчас мода на имена замороченные "не как у всех". И отличаются, обычно, именно не самые адекватные родители.
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143
Шпрота Втомате 40 минут назад
мб она изначально про 15 мультов сказала, чтобы сразу и полностью [мат]*ь всех интересующихся, а вовсе не корысть...... )))))
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1k
Alexander 41 минуту назад
А мамаша права ! Система виновата ! Только она виновата в том, что сейчас нет юридической возможности долбанутых детей вышвырнуть из обычной школы, если с этим не согласны родители. В Питере есть школа 507, класс 6а. Так там учится ОДИН ученик !!! Один, долбанутый на голову, ученик !!! Посадить его пока нельзя, направить на принудительное лечение тоже, поэтому из класса, после кучи инцидентов, ушли все ученики !
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182
Иванов 43 минуты назад
У нас недавно уволили учительницу которая ребенку подзатыльник дала. Так пол класса перестали детей в школу водить в знак протеста. Вроде вернули.
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7k
Том Сойер 44 минуты назад
От осинки не родятся апельсинки....
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12k
harlamov 54 минуты назад
"Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые... Итак по плодам их узнаете их".

Девочка невменяемое е@анько. Значит и родители педерасты.
Это даже из их ответов видно - школа виновата.
Суки! Посадить ублюдков и лишить родительских прав.
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4k
Горожанин Час назад
Всё школы и другие образовательные учреждения завалены бесконечными прожектами чиновников от образования и посвещенмя, начиная от муниципального уровня, заканчивая региональным и федеральным. Это бесконечные акции и проекты для бесконечных галочек и отчетностей. Всё для того, чтобы была "широкая" видимость чиновничьей бурной деятельности. Учебные заведения перестали заниматься образованием и воспитанием - всё одни акции, акции, акции и отчёты, отчёты, отсеты. Профанация всего что только можно. Педаги с утра до вечера заняты только этим - работой над фантазиями сверху. А эти фантазии - премии чиновникам, гранты и бюджетные потоки аффилированным лицам и сладкие, лизоблюдские презентации и доклады первым лицам о великих достижениях. Это потоком. Беда в том, что на примере образования по примерно такой же схеме работает всё управление в стране. Принципы бюрократии, денежных потоков и психологии начальства в муниципальных и государственных креслах одни и те же.

Людей жалко, педагогов жалко - из них на всех этих бездумных и бесконечных акциях и мероприятиях для галочки, аффилированных с частными интересами и коррупционных проектах выжимают все жилы. Причем последние уже жилы. Что уж говорить о детях. Они никому не нужны. Нужна красивая картинка. И акции для этого под красивыми предлогами и названиями, чтобы отбивать деньги из бюджетов всех уровней. А педагоги и дети - как рабочие лошади для этого.

Интересно, наверху это понимают?
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72k
Доктор Джонс Час назад
Система виновата, мля...
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20k
Фрезер (VikCom) Час назад
Какой-то бред сивого журнашлюха или шлюхи....
Пипец, так давать новости...
August, ты хоть немного редактируй свою новость, или вообще не пиши...
Читать сей бред невозможно.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Я, типа, не понял, а охранник что? Останется на свободе? А директор? А дежурные ученики? А уборщица? У нас в школе, например, главную ответственность за поведение учеников на перемене добровольно несла уборщица - баба Клава. Если кто раздурачится лишнего, то по спине его черенком швабры перетянет и вся дурь улетучивается. В Гаагу никто не жаловался - добавит.
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883
Mrak OBOY Час назад
мамашу и папашу присадить да подольше, имущество все пострадавшей, а малолетку тупорылую в детдом!! если у ребенка мозг не работает что ножиком тыкать людей это не правильно, то это в первую очередь вина родителей, во вторую сам этот ребенок ненормальный!!
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2k
Lexx 2 часа назад
Ага, на её место придёт другая шибанутая девочка, возможно уже с пистолетом.
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10k
Shtoppi 2 часа назад
уверен что мамаша этой мальвиры (что это к стати за имя такое, чурецкое что ли?) была в курсе всего что в школе происходит, а может и советы давала на тему что делать с противными одноклассниками.
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Дам там, похоже, всей семье надо назначить психиатрическую экспертизу. Маме в первую очередь.
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9k
Владимир 2 часа назад
Блин что за имя Мальвира? Там походу родители ебобо как и их чадо.
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182
Иванов Владимир Полчаса назад
Русское. После того, как Русь крестили, вместе с религией вошли в обиход и новые имена, во множестве взятые из Византии (тогдашней Греции), которая была центром православия. После принятия православия в обиход активно вошли такие имена как: Мальвира, Антонина, Максимилиан, Василий, Варвара, Ангелина, Владислав и прочие.
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301
ruslan d 2 часа назад
Все таки ебобо ... а была небольшая надежда ...
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513
Knives22 2 часа назад
В дурку Мальвиру нужно по любому, раз в тюрьму нельзя.
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August

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