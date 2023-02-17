«На место дочери придёт другой ребёнок»: мать девочки, изрезавшей одноклассницу в Химках, дала интервью и обвинила во всём школьную систему

Мать Мальвиры отправилась вместе с ней. Когда журналисты попытались с ней пообщаться, она потребовала за интервью 15 миллионов рублей. После этого на несколько дней замолчала и вот сейчас вышла на связь. Есть подозрение, что «за бесплатно».

Дама заявила, что её чадо «восстанавливается после пережитого стресса в туалете» и винит в произошедшем школьную систему - учителей и штатного психолога. По её словам, «мама с папой не знают, что творится в школе и не могут на это повлиять». И добавила, что «её дочь уйдёт, на её место придёт другая девочка и ничего не изменится».

За здоровье покалеченной Сони она тоже переживает. Но добавляет, что родители пострадавшей девочки общаться с ней не хотят.