«На место дочери придёт другой ребёнок»: мать девочки, изрезавшей одноклассницу в Химках, дала интервью и обвинила во всём школьную систему

Поначалу она просила за беседу 15 миллионов. Видимо, поняла, что таких денег ей никто не даст и разоткровенничалась.
Пятиклассница Мальвира устроила понажовщину в школьном туалете и серьёзно ранила свою ровесницу. Пострадавшую зовут Соня она в больнице и идёт на поправку.
В отношении работников школы возбудили дело о халатности, классную руководительницу Сони уволили. На её защиту встали родители детей из ей класса и выпускники - они испугались, что учительницу могут посадить на 5 лет. И устроили собрание со сбором подписей в её защиту и восстановлении на работе прямо возле школы.
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В подмосковном СК уже заявили, что привлечение классного руководителя к уголовной ответственности не рассматривается.
Ну а Мальвиру забрали в психиатрическую клинику, после всех экспертиз на вменяемость, за неё уже возьмутся следователи.
Мать Мальвиры отправилась вместе с ней. Когда журналисты попытались с ней пообщаться, она потребовала за интервью 15 миллионов рублей. После этого на несколько дней замолчала и вот сейчас вышла на связь. Есть подозрение, что «за бесплатно».
Дама заявила, что её чадо «восстанавливается после пережитого стресса в туалете» и винит в произошедшем школьную систему - учителей и штатного психолога. По её словам, «мама с папой не знают, что творится в школе и не могут на это повлиять». И добавила, что «её дочь уйдёт, на её место придёт другая девочка и ничего не изменится».
За здоровье покалеченной Сони она тоже переживает. Но добавляет, что родители пострадавшей девочки общаться с ней не хотят.
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Назвать девочку ником из компьютерной игры (это было в первых постах)....
Это тоже говорит о умственных способностях (или скорее о их отсутствии) у мамашки.
Да и тупо забить на ребёнка, не спрашивать как в школе дела, не обращать внимания на её поведение, эмоциональное состояние....
Да ей было просто насрать на дочь.
Есть офигенный способ, который делает моя сестра, у неё 4 детей, старшей 17. Так вот, каждый день или минимум раз в неделю надо сесть с ребёнком один на один и поговорить, как дела в школе, что спрашивают учителя, как кормят, вообще всё что угодно, главное это должно быть регулярно. Ребенок с детства привыкнет и будет рассказывать, в том числе и буллинги. Вовремя пресечь надо это дело, что бы психика не тронулась.
Дети это ураган эмоций, задача родителя держать этот ураган до наступления совершеннолетия, а там уже и выдохнуть можно. Самые суровые годы это от 12 до 16, пубертат.
Мало кто из родителей может трезво оценить поведение ребенка в социуме. В той же МО родители зачастую работают в Москве, выходя из дома в 6-7 утра и возвращаясь в 10-11 вечера. Т.е. детей аюфактичкски видят только на выходных.
Девочка невменяемое е@анько. Значит и родители педерасты.
Это даже из их ответов видно - школа виновата.
Суки! Посадить ублюдков и лишить родительских прав.
Людей жалко, педагогов жалко - из них на всех этих бездумных и бесконечных акциях и мероприятиях для галочки, аффилированных с частными интересами и коррупционных проектах выжимают все жилы. Причем последние уже жилы. Что уж говорить о детях. Они никому не нужны. Нужна красивая картинка. И акции для этого под красивыми предлогами и названиями, чтобы отбивать деньги из бюджетов всех уровней. А педагоги и дети - как рабочие лошади для этого.
Интересно, наверху это понимают?
Пипец, так давать новости...
August, ты хоть немного редактируй свою новость, или вообще не пиши...
Читать сей бред невозможно.
Было в первых постах об этом случае.