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Чиновнику пришло в голову открыть «шаурму», чтобы уменьшить количество бездомных собак

Чиновнику пришло в голову открыть «шаурму», чтобы уменьшить количество бездомных собак

Автор:
16 апреля 2023 10:33
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   маразм   собака   чиновник   шаурма   
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Вот так глава курского поселка Александр Туточкин весьма оригинальным способом предложил решить проблему бродячих животных.

Правда, потом он сказал, что это была всего лишь шутка.

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Метки: видео   животные   маразм   собака   чиновник   шаурма   
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4  комментария
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Obrval 38 минут назад
Если кто читает из посёлка имени К.Либкнехта Курчатовского района, держите собак дома.
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4k
Taf Taffus Полчаса назад
А все потому, что по вине зоошизы не продвигается и не принимается закон о эвтаназии бродячих собак. Ибо тогда у них ломается гешефт на "стерилизации". Между тем химическая стерилизация временная даже по словам производителя препаратов, и к тому же имеет верьезный процент несрабатывания. Но участвующие в круговороте блоховозок на улице клиники бюджетные деньги осваивают с радостью.
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