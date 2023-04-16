Чиновнику пришло в голову открыть «шаурму», чтобы уменьшить количество бездомных собак

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Вот так глава курского поселка Александр Туточкин весьма оригинальным способом предложил решить проблему бродячих животных.
Правда, потом он сказал, что это была всего лишь шутка.
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