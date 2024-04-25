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В Подольске появился гурман, который предпочитает на ужин ежей

В Подольске появился гурман, который предпочитает на ужин ежей

Автор:
25 апреля 2024 12:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Подольск   еж   животные   маразм   неадекват   
904
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После того, как неравнодушные люди остановили его и пригрозили статьей о жестоком обращении с животными, мужчина ежей отпустил

Персонаж по имени Витя зашел вчера в Дикси на Пионерской с тремя ежами в руках и вой колючий улов он собирался приготовить. Как только его припугнули статьей, то живодер сразу сказал, что отпустит бедняг.


«В ветеринарке осматривать ежей отказались, так как они могут быть разносчиками инфекции. Пришлось, как есть, отвезти в лес, оставив еды»,

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Метки: Видео   Подольск   еж   животные   маразм   неадекват   
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6  комментариев
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12k
Том Сойер 52 минуты назад
В задницу ему надо было их запустить.....
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15k
..: Атеист :.. 4 минуты назад
Вот щас еврогейцы глянут и скажут "ой и вправду ежей уже едят с голодухи"
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59k
zloykoyot 24 минуты назад
От сожранного ёжика можно такой букет заразы подхватить, что летучая мышь из Уханя покажется диетической индейкой.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
ДБ..ежи как и вся лесная живность могут болеть всякими инфекциями..типа БЕШЕНСТВА и т.д.
*и в клещах энцефалитных они по весне ..пусть хохлятина их жрет.
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599
DuckTales 38 минут назад
Кстати, их вполне себе жрут и даже говорят вкусно , был удивлен.
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1858 постов (1574 в горячем)

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