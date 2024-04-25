В Подольске появился гурман, который предпочитает на ужин ежей

Персонаж по имени Витя зашел вчера в Дикси на Пионерской с тремя ежами в руках и вой колючий улов он собирался приготовить. Как только его припугнули статьей, то живодер сразу сказал, что отпустит бедняг.

«В ветеринарке осматривать ежей отказались, так как они могут быть разносчиками инфекции. Пришлось, как есть, отвезти в лес, оставив еды»,