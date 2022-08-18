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Нейросеть оживила правителей Древнего Египта

Нейросеть оживила правителей Древнего Египта

Автор:
18 августа 2022 09:42
Метки: анимация   древний египет   египет   интересно   история   нейросеть   фараон   
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Умельцы попытались восстановить облик фараонов с помощью нейросети. Вот, что у них получилось.
Как по мнению нейросети могли выглядеть правители Древнего Египта.

Источник:

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Метки: анимация   древний египет   египет   интересно   история   нейросеть   фараон   
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Dobriy drug

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