FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2148 постов • 506 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Котёнок-пират катается на пылесосе

Котёнок-пират катается на пылесосе

Автор:
19 марта 2024 09:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Нейросеть   интересно   котёнок   пират   технологии   
901
1
1

Милый котёнок катается по дому на роботе-пылесосе. Однако есть один нюанс.

В этом видео мы видим котёнка, которого нарядили в пирата. А что нужно делать пирату? Конечно же, захватывать судна! Вот он и захватил судно-пылесос.

Казалось бы, очередной милый и забавный ролик в интернете, но есть один немаловажный нюанс.

Дело в том, что все видео целиком и полностью сгенерировано нейросетью. Да-да, искусственный интеллект перешел на новый уровень и теперь создает очень реалистичные видеоролики.

Конечно, есть некоторые недочеты, но вы наверняка увидели их после того, как прочитали этот факт и пересмотрели ролик еще раз. Так что это уже успех в мире технологий, от которого становится даже немного не по себе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Нейросеть   интересно   котёнок   пират   технологии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3
Без Паники Час назад
Я увидел недочёты до того, как прочитал. Пылесос движется одинаково неестественно плавно, что по полу, что по ковру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Алексей Лыков Полчаса назад
Пылесос в шкаф уезжает почти на полкорпуса. Но это только начало, учитывая скорость развития ИИ - все эти косяки детские болезни, к концу года уже будет не отличить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

628036



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали поздравлять В. Путина с победой на президентских выборах
"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали...
В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына
В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына
Набирающие популярность в сообществах
Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель⁠⁠
Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель⁠⁠
Рэй Брэдбери — живая машина времени⁠⁠
Рэй Брэдбери — живая машина времени⁠⁠
5 простых вопросов, которые помогут нам улучшить Фишки
5 простых вопросов, которые помогут нам улучшить Фишки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#автомир#ДТП#собака#позитив#кот#улыбнуло#маразм
#животные#факты#Юмор#машина#кино#история#милота#Спасение#Ynews#роль
#в мире#люди#автомобили#аварии#авто аварии#фильм#интересное#СССР#Жизнь#Пёс
Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня Как выглядит захват движений в самой продвинутой нейросети Как выглядит захват движений в самой продвинутой нейросети Окна будущего: современные стеклопакеты Окна будущего: современные стеклопакеты Эволюция технологий с 1900 по 2030 год Эволюция технологий с 1900 по 2030 год Boston Dynamic выпустила подборку неудачных дублей со своим роботом Boston Dynamic выпустила подборку неудачных дублей со своим роботом Boston Dynamics показала, как их робот бегает и прыгает на стройке с сумкой для инструментов Boston Dynamics показала, как их робот бегает и прыгает на стройке с сумкой для инструментов

На что жалуетесь?

Вернуться