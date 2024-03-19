Котёнок-пират катается на пылесосе

Милый котёнок катается по дому на роботе-пылесосе. Однако есть один нюанс.
В этом видео мы видим котёнка, которого нарядили в пирата. А что нужно делать пирату? Конечно же, захватывать судна! Вот он и захватил судно-пылесос.
Казалось бы, очередной милый и забавный ролик в интернете, но есть один немаловажный нюанс.
Дело в том, что все видео целиком и полностью сгенерировано нейросетью. Да-да, искусственный интеллект перешел на новый уровень и теперь создает очень реалистичные видеоролики.
Конечно, есть некоторые недочеты, но вы наверняка увидели их после того, как прочитали этот факт и пересмотрели ролик еще раз. Так что это уже успех в мире технологий, от которого становится даже немного не по себе.
Источник:
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