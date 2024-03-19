Котёнок-пират катается на пылесосе

В этом видео мы видим котёнка, которого нарядили в пирата. А что нужно делать пирату? Конечно же, захватывать судна! Вот он и захватил судно-пылесос.

Казалось бы, очередной милый и забавный ролик в интернете, но есть один немаловажный нюанс.