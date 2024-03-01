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Аниматоры-любители перерисовали культовый советский мультфильм «Остров сокровищ»

Аниматоры-любители перерисовали культовый советский мультфильм «Остров сокровищ»

Автор:
01 марта 2024 11:29
Метки: Видео   анимация   интересно   мультфильм   необычно   остров сокровищ   
1965
1
1

98 художников-аниматоров перерисовали часть советского мультфильма «Остров сокровищ». Получилась необычная солянка из разных анимационных стилей. Они сменяют друг друга каждые несколько секунд.

Версия мультфильма «Остров сокровищ», где каждые несколько секунд воссозданы руками разных художников.

Авторы уточнили, что данный проект является некоммерческим. Ролик сделан простыми фанатами и не является официальным ремейком.

Источник:

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Метки: Видео   анимация   интересно   мультфильм   необычно   остров сокровищ   
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23  комментария
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5k
Наталья 2 часа назад
Что, правда кому-то понравилось? По-моему - х*ета плюшевая. Оригинал вне конкуренции.
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11k
MPEG-8 4 минуты назад
Молодцы!
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32k
Юрьевич Полчаса назад
Хрень какая-то.
Но тем, кому оригинал ещё в силу возраста или умственного развития смотреть рано, думаю, что понравится.
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118
Ли Харви Освальд Полчаса назад
На любителя конечно, но учитывая что это сделано за свой счёт и никто не пострадал пусть будет
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1k
Александр Полчаса назад
Они это не "втюхивают", денег из бюджета не берут, ремейком не называют и ладно, просто эксперимент - как по мне, неудачный.
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1k
ProFanas Полчаса назад
}{у@Ta!
Идеальное можно сделать только хуже.
Свою "минуту славы" [мат] , конено, получили.
но 7 кадров сберегли 35 минут времени для более содержательного времяпровождения.
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2k
alex 43 минуты назад
не стал досматривать. на 2-15 выкл. кот прикольный. не минусил, не плюсовал. как по мне - оригинал лучче. а это... кавказзская пленница новая или что там ещё наснимали? о! ирония судьбы. окститесь! снимайте своё, новое
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11k
поручик Ржевский 46 минут назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
3k
hammog 55 минут назад
Досмотрел до второй минуты, поставил палец вниз, уже ухожу.
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2k
Daggers D. Час назад
Перестаньте уже трогать классику!
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11k
Billi_Bons Час назад
Мало того, что все советские фильмы испоганили, так теперь за мультики взялись?! Руки прочь от советской классики!!!
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34k
Ego sum qui sum Час назад
магия потерялась
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68k
Андрей Час назад
Лорды, сэры, пэры! Знайте чувство меры!!!
То есть - руки прочь от классики.
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69
ruslan d 2 часа назад
Как эксперимент , прикольно
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16k
куджо 2 часа назад
отстой
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Лучше не смотреть. Меняющиеся изображения не очень хорошего качества. Глаза устают очень быстро.
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63
ГТА Форевер 2 часа назад
Ну для любителей норм, но меня даже заставка не вдохновила на просмотр...
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60k
dima423 2 часа назад
чето тяжело... не пошло)
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