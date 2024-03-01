Аниматоры-любители перерисовали культовый советский мультфильм «Остров сокровищ»

1965
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98 художников-аниматоров перерисовали часть советского мультфильма «Остров сокровищ». Получилась необычная солянка из разных анимационных стилей. Они сменяют друг друга каждые несколько секунд.
Версия мультфильма «Остров сокровищ», где каждые несколько секунд воссозданы руками разных художников.
Авторы уточнили, что данный проект является некоммерческим. Ролик сделан простыми фанатами и не является официальным ремейком.
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Но тем, кому оригинал ещё в силу возраста или умственного развития смотреть рано, думаю, что понравится.
Идеальное можно сделать только хуже.
Свою "минуту славы" [мат] , конено, получили.
но 7 кадров сберегли 35 минут времени для более содержательного времяпровождения.
То есть - руки прочь от классики.