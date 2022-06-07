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Как выглядел бы первый "Терминатор" со Сталлоне вместо Шварценеггера

Как выглядел бы первый "Терминатор" со Сталлоне вместо Шварценеггера

Автор:
07 июня 2022 09:59
Сообщество : Кино
Метки: deepfake   Арнольд Шварценеггер   Сильвестр Сталлоне   видео   интересно   кино   нейросеть   терминатор   
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В сети набирают всю большую популярность видеоролики, созданные при помощи нейросетей. Владелец Youtube-канала "Ctrl Shift Face" с помощью нейросети заменил Арнольда Шварценеггера в первом "Терминаторе" на другого не менее знакового героя боевиков — Сильвестра Сталлоне.
В эпизодах также засветились: Арнольд Шварценеггер, Брэд Питт, Джим Кэрри, Марк Цукерберг и другие. Сколько известных лиц узнает вы?

Возможно в будущем, перед просмотром фильма, зрители смогут выбирать лица актеров на все главные роли.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: deepfake   Арнольд Шварценеггер   Сильвестр Сталлоне   видео   интересно   кино   нейросеть   терминатор   
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13  комментариев
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Ой да был этот прикол уже в 1993 году)

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9k
Rihovich 4 минуты назад
Хрен с ним со Сталлоне! Я с Уиллема Дефо знатно хрюкнул!
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27k
lem02 7 минут назад
Цукерберга и не жалко... А вообще - круто. Господи! Я старше видеомагнитофонов и тут такое!
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3k
Motorola 16 минут назад
Вот как выглядел первый терминатор
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1k
Gleb_Skameikin 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
мотайте на 8,40
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7k
Николай 44 минуты назад
Там не один он заменен, там и Цукерберг, Керри и еще много чего поменяно
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6k
Zhora 48 минут назад
Уиллем Дефо в роли Сары Коннор - вот где круть)))
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
33k
21k
Serg2001 Час назад
Безрукова надо попробовать... Как без него?... )
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1k
emporio_ss 2 часа назад
это я первый а эти щенки копии
Ссылка coub.com
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2k
Copycat 2 часа назад
Пааааажите! Со сталоне понятно но почему панки которых он мордует в начале это джим керри и бред пит
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