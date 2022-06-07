Как выглядел бы первый "Терминатор" со Сталлоне вместо Шварценеггера

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В сети набирают всю большую популярность видеоролики, созданные при помощи нейросетей. Владелец Youtube-канала "Ctrl Shift Face" с помощью нейросети заменил Арнольда Шварценеггера в первом "Терминаторе" на другого не менее знакового героя боевиков — Сильвестра Сталлоне.
В эпизодах также засветились: Арнольд Шварценеггер, Брэд Питт, Джим Кэрри, Марк Цукерберг и другие. Сколько известных лиц узнает вы?
Возможно в будущем, перед просмотром фильма, зрители смогут выбирать лица актеров на все главные роли.
Возможно в будущем, перед просмотром фильма, зрители смогут выбирать лица актеров на все главные роли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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