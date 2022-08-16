Как нейросеть видит прошлое, настоящее и будущее

FISHKINET
Популярные мифы о цифровой безопасности Популярные мифы о цифровой безопасности "Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в рижском порту "Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в... 14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку 14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую... Одни дома: трагичная история братьев-затворников из Гарлема Одни дома: трагичная история братьев-затворников из Гарлема Самые смешные мемы. Выпуск № 21 Самые смешные мемы. Выпуск № 21 Лингвошутки и каламбуры: новый выпуск Лингвошутки и каламбуры: новый выпуск Заброшенный мир: 30 зловещих фото старых и забытых мест Заброшенный мир: 30 зловещих фото старых и забытых мест Случилось страшное..."Модный приговор" и "Давай поженимся" попали под санкции Случилось страшное..."Модный приговор" и "Давай поженимся" попали... Культурные люди, которые не привыкли отказывать в помощи Культурные люди, которые не привыкли отказывать в помощи Из спального мешка и старых пледов: крутые и дешевые вещи, которые умельцы переделали своими руками Из спального мешка и старых пледов: крутые и дешевые вещи, которые... Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17 сюрреалистических фотографий от португальца Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17... Уникальные фото о людях и фактах Уникальные фото о людях и фактах 35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом» 35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим... В Нальчике инспектор ПДН избила обидчиков своих детей В Нальчике инспектор ПДН избила обидчиков своих детей 15 удивительных примеров, что инфраструктуру можно гармонично вписать в природный мир 15 удивительных примеров, что инфраструктуру можно гармонично... 15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока 15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока Посетители контактного зоопарка спасли сотрудницу от аллигатора Посетители контактного зоопарка спасли сотрудницу от аллигатора Кот жадно грызёт свежий огурец Кот жадно грызёт свежий огурец Спланированное покушение на хозяина Спланированное покушение на хозяина
Главная > Видео 
Как нейросеть видит прошлое, настоящее и будущее

Как нейросеть видит прошлое, настоящее и будущее

Автор:
16 августа 2022 11:48
Метки: Прошлое   будущее   в мире   видео   интересно   настоящее   нейросеть   
3477
1
1
Нейросеть попросили сгенерировать историю современного мира и возможное будущее. Проанализировав огромное количество изображений в интернете нейросеть выдала следующие результаты.
Нейросеть попросили нарисовать прошлое, настоящее и будущее. Вот какую историю мира она видит.

Автор видео ввёл более 30 запросов — от Большого взрыва и первых пресмыкающихся и людей до видов городов и будущего. На каждый запрос генерировалось сразу несколько изображений на основе предыдущих.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Прошлое   будущее   в мире   видео   интересно   настоящее   нейросеть   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Сергей Семенов 5 часов назад
Откуда люди на 58 и 59 секунде?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
26k
Юрьевич Час назад
Обезьяна-> негр-> белый человек-> робот-> пыль
Прикольная эволюция
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Юрьевич Час назад
А что за каменюка в небе, которая потом в облако испаряется?
Из серии звёздных войн что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ego sum qui sum Час назад
не нужно ставить знак равно между словом нейросеть и искусственным интеллектом.
нейросеть никакого отношения к этой концепции не имеет: не может ни слышать, ни видеть и "просить" ее о чем то бессмысленно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
сеньор Леонсио Час назад
Нейросеть это банальный код написанный людьми,создать сама она ничего не может! Это как утверждать,что распечатанный портрет создал компьютер!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Юрьевич Час назад
А что случилось с мужиком, который мелькнул на 58-й секунде?
Он тоже вымер вместе с динозаврами? Или они его съели?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
ну собсно генеративные нейросети сначала обучают на некоторых наборах картинок на соответствующую тему, а потом они на запрос могут что-то сгенерировать опираясь на предыдущий "опыт" ну и по факту тут просто комбинации из элементов картинок, которые рисовали люди, нового ничего нейросеть, к сожалению, придумать не может
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pravda 3 часа назад
Полный бред.
Поставили задачу алгоритму связать несколько загруженных заранее картинок.
Вот и результат.
Картинки делали люди. Программу писали люди. Алгоритм закладывали люди.
Причём тут нейросеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® 3 часа назад
красивый мультик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rubiroid_47 4 часа назад
Получается, что будущее нейросеть придумала из ранее придуманного человеком видения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 4 часа назад
Нейросеть просто один из инструментов программиста, что он хочет получить, то и закладывает. Другой программист сделает и обучит нейросеть так, что ничего похожего не будет. маркетинговый ход
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 4 часа назад
спасибо, было интересно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Семенов 4 часа назад
Самый лучший ролик про прошлое, который мне попадался. И безо всякой нейросети!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
просто Дмитрий 4 часа назад
А почему у Мыколы в руках не было жовто-блакитного флага, которым перед тиранозаврами махать, да и трезубца тоже нет. Непорядок. Украинские ученые скорее всего выразят протест и "нейросеть" объявят неправильной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
468
Дон Педро 4 часа назад
В прошлом все было ништяк, а в будущем - как-то херовенько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
468
Дон Педро 4 часа назад
Земля - матушка все стерпела…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
zenon 4 часа назад
Какая эта сеть нервная, как ею мотает, чистый ужас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алекс Таворотов 5 часов назад
перестаньте называть большой калькулятор нейросетью
все что она смогла выдать это автоматизированный сбор картинок по 30ти запросам.
единственное что в этом радует что до судного дня еще далеко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
272
BOBeR 5 часов назад
Не стоит путать нейросеть и ИИ. Нейросеть тупо "погуглила" и картиночки отфотошопила. Сама она ничего предположить и придумать не может
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ал 5 часов назад
Странно звучит: "попросили сгенерировать..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
147
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

931387



Другие посты автора
Популярное
Голь на выдумки хитра: изобретения, появившиеся из-за чьей-то лени или необходимости
Голь на выдумки хитра: изобретения, появившиеся из-за чьей-то лени или необходимости
Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы
Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы
Набирающие популярность
"Донецк это Украина?": в сети ищут режиссёра для тиктоков про Донецк с зарплатой в 200 тысяч
"Донецк это Украина?": в сети ищут режиссёра для тиктоков про Донецк с зарплатой в 200...
15 диковатых постеров к известным фильмам, созданных нейросетью
15 диковатых постеров к известным фильмам, созданных нейросетью
Популярные мифы о цифровой безопасности
Популярные мифы о цифровой безопасности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ЧСВ бабуля

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#в мире#дтп#позитив#забавно#автомир#кино#сарказм#Еда
#фото#интересно#история#авто аварии#подборка#фотографии#Россия#люди#природа#Прошлое
#животные#факты#аварии#автомобили#интересное#улыбнуло#картинки#новости#маразм#смешно
Популярные мифы о цифровой безопасности Популярные мифы о цифровой безопасности Впечатляющий рисунок художника Впечатляющий рисунок художника Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста Полицейские бросились спасать мальчика и чуть не погибли сами Полицейские бросились спасать мальчика и чуть не погибли сами Техно без компьютера: талантливые парни зажигают Техно без компьютера: талантливые парни зажигают В поисках тени и прохлады: гепард заглянул в гости к туристам В поисках тени и прохлады: гепард заглянул в гости к туристам

На что жалуетесь?

Вернуться