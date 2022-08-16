Как нейросеть видит прошлое, настоящее и будущее

Нейросеть попросили нарисовать прошлое, настоящее и будущее. Вот какую историю мира она видит.



Автор видео ввёл более 30 запросов — от Большого взрыва и первых пресмыкающихся и людей до видов городов и будущего. На каждый запрос генерировалось сразу несколько изображений на основе предыдущих.