Как нейросеть видит прошлое, настоящее и будущее

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Нейросеть попросили сгенерировать историю современного мира и возможное будущее. Проанализировав огромное количество изображений в интернете нейросеть выдала следующие результаты.
Нейросеть попросили нарисовать прошлое, настоящее и будущее. Вот какую историю мира она видит.
Автор видео ввёл более 30 запросов — от Большого взрыва и первых пресмыкающихся и людей до видов городов и будущего. На каждый запрос генерировалось сразу несколько изображений на основе предыдущих.
Автор видео ввёл более 30 запросов — от Большого взрыва и первых пресмыкающихся и людей до видов городов и будущего. На каждый запрос генерировалось сразу несколько изображений на основе предыдущих.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Прикольная эволюция
нейросеть никакого отношения к этой концепции не имеет: не может ни слышать, ни видеть и "просить" ее о чем то бессмысленно.
Поставили задачу алгоритму связать несколько загруженных заранее картинок.
Вот и результат.
Картинки делали люди. Программу писали люди. Алгоритм закладывали люди.
Причём тут нейросеть
взяли фильтр из фотошопа, прикрутили его к форме загрузки картинок - всё это нейросеть которая рисует из двух картинок одну)
у меня от этого иногда задница нагреваться начинает в плане того что я сам программист и как то у меня в голове сформировалось видение того что настоящая нйросеть это что то реально сложное, мощное и основательное, а не это вот всё
все что она смогла выдать это автоматизированный сбор картинок по 30ти запросам.
единственное что в этом радует что до судного дня еще далеко.