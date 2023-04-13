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В Голливуде поезд протаранил гружённый машинами автовоз

В Голливуде поезд протаранил гружённый машинами автовоз

Автор:
13 апреля 2023 18:39
Сообщество : Аварии
Метки: США   автовоз   видео   голливуд   дтп   ж/д пути   поезд   
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В Голливуде даже рядовые ДТП получаются эффектными.

Череду аварий с участием американских поездов вчера вечером пополнил эпизод из Голливуда. К счастью, на этот раз обошлось без перевёрнутых составов, пожаров и экологических катастроф. При съёмке ролика ни один поезд серьёзно не пострадал, зато пострадали машины, находившиеся на автовозе, который очень неудачно заглох посреди ж/д путей.

Сообщается, что машинист всеми силами пытался предотвратить столкновение, но мгновенно остановить мчащийся поезд, как известно, невозможно. В итоге локомотив протаранил грузовик и оторвал прицеп с автомобилями.

Сообщается, что после инцидента на некоторое время железнодорожное сообщение в районе ДТП было приостановлено. Как сильно пострадали автомобили, к сожалению, не сообщается. Но в любом случае в страховой компании вряд ли обрадуются этому ролику.

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Метки: США   автовоз   видео   голливуд   дтп   ж/д пути   поезд   
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12  комментариев
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
О май гад
О май гад
О май гад
Какой богатый словарный запас у них всё таки.
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8k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Эффектный эпизод.
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17k
Александр Сучков 46 минут назад
о май гад!!! О май гад!!! О май гад!!! МУДАК!!!!
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304
Вася Васильев 58 минут назад
рег мигрант что-ли.. На английском разговаривать вообще не умеет..
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892
Mr White Man Час назад
О, чё, других слов больше не знает ?
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Железнодорожные аварии в 2023 году в США прямо мейнстримом стали
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5k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Почему нет перевода момента аварии?!... ))))))
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