В Голливуде поезд протаранил гружённый машинами автовоз

Череду аварий с участием американских поездов вчера вечером пополнил эпизод из Голливуда. К счастью, на этот раз обошлось без перевёрнутых составов, пожаров и экологических катастроф. При съёмке ролика ни один поезд серьёзно не пострадал, зато пострадали машины, находившиеся на автовозе, который очень неудачно заглох посреди ж/д путей.



Сообщается, что машинист всеми силами пытался предотвратить столкновение, но мгновенно остановить мчащийся поезд, как известно, невозможно. В итоге локомотив протаранил грузовик и оторвал прицеп с автомобилями.