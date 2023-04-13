В Голливуде поезд протаранил гружённый машинами автовоз

В Голливуде даже рядовые ДТП получаются эффектными.
Череду аварий с участием американских поездов вчера вечером пополнил эпизод из Голливуда. К счастью, на этот раз обошлось без перевёрнутых составов, пожаров и экологических катастроф. При съёмке ролика ни один поезд серьёзно не пострадал, зато пострадали машины, находившиеся на автовозе, который очень неудачно заглох посреди ж/д путей.
Сообщается, что машинист всеми силами пытался предотвратить столкновение, но мгновенно остановить мчащийся поезд, как известно, невозможно. В итоге локомотив протаранил грузовик и оторвал прицеп с автомобилями.
Источник:
Сообщается, что после инцидента на некоторое время железнодорожное сообщение в районе ДТП было приостановлено. Как сильно пострадали автомобили, к сожалению, не сообщается. Но в любом случае в страховой компании вряд ли обрадуются этому ролику.
Источник:
- Парочка на квадроцикле оживила прямой эфир выпуска новостей своим эффектным появлением в кадре
- Эффектная авария во время полицейской погони
- Искромётная езда! Минивэн врезался в мотоцикл и протащил его несколько километров
- Празднично оформленный поезд в Чикаго
- Американка не позволила полицейскому автомобилю попасть в ДТП
О май гад
О май гад
Какой богатый словарный запас у них всё таки.