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Крушение грузового состава в США попало на видео

Крушение грузового состава в США попало на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 09:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   вагоны   видео   поезд   происшествие   
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В окрестностях Санта-Фе в США камера наблюдения запечатлела крушение грузового состава. К счастью, обошлось без пострадавших.
Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы восстановить движение поездов по повреждённому участку. Стоит отметить, что мост сделан на совесть.

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Метки: США   в мире   вагоны   видео   поезд   происшествие   
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11  комментариев
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3k
Сергей Сергеев 38 минут назад
Кривая малого радиуса. Выдавило порожний вагон. Причин несколько: уширение колеи, износ внешнего рельса.
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1k
metrolog Полминуты назад
А чуваку на бобкэте пофиг, ну сошел состав и сошел обычное дело, тут снег надо убирать
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69k
parallax 17 минут назад
Скорость у товарняка маленькая, иначе картина была бы другой.
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15k
seller-k Час назад
А что это там такое бумкнуло на 0.10
?
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
писец инерция ! цистерны раздавили решетчатый вагон !
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