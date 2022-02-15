Крушение грузового состава в США попало на видео

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В окрестностях Санта-Фе в США камера наблюдения запечатлела крушение грузового состава. К счастью, обошлось без пострадавших.
Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы восстановить движение поездов по повреждённому участку. Стоит отметить, что мост сделан на совесть.
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