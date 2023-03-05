В штате Огайо сошёл с рельсов еще один поезд

Порядка 20 вагонов сошли с рельсов в округе Кларк. Примечательно, что состав из 212 вагонов принадлежит той же самой транспортной компании Norfolk Southern, которая засветилась в железнодорожной катастрофе 4 февраля.
В США новая ж/д-катастрофа. В многострадальном штате Огайо снова сошёл с рельсов поезд. О пострадавших пока не сообщается.
Однако жителям близлежащих окрестностей настоятельно рекомендуют укрыться на местах в целях предосторожности. Предупреждение действует для населения, находящегося в радиусе 1 000 футов (примерно 305 метров) от схода поезда.
Сообщается, что эта авария оставила без электричества около 1500 человек.
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Представитель компании Norfolk Southern сообщил, что на месте работают специалисты по расчистке территории, спасатели и полицейские - сообщает Reuters. Поезд не был пассажирский, однако пока нет информации, перевозил ли он какие-нибудь опасные грузы.
Ранее, 4 февраля, в штате Огайо произошла железнодорожная катастрофа, последствия которой американцы до сих пор не могут забыть.
Тогда грузовой состав сошёл с рельсов и врезался в здание в городке Ист-Палестайн. Перевозку осуществляла та же транспортная компания Norfolk Southern, около 50 цистерн и вагонов которой перевернулись и взорвались, создав угрозу для жизни людей, животных и всего живого. В округе было введено чрезвычайное положение, людей из близлежащих окрестностей пришлось эвакуировать. Американцы тогда даже запустили хэштег #OhioChernobyl, чтобы мировое сообщество отвлеклось от политики и обратило внимание на внутренние проблемы США.
Позже, 26 февраля, очередной поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Северная Каролина.
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