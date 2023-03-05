В штате Огайо сошёл с рельсов еще один поезд

Однако жителям близлежащих окрестностей настоятельно рекомендуют укрыться на местах в целях предосторожности. Предупреждение действует для населения, находящегося в радиусе 1 000 футов (примерно 305 метров) от схода поезда.

Сообщается, что эта авария оставила без электричества около 1500 человек.