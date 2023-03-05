FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 232 поста • 21 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В штате Огайо сошёл с рельсов еще один поезд

В штате Огайо сошёл с рельсов еще один поезд

Автор:
05 марта 2023 10:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Norfolk Southern   США   видео   железнодорожная катастрофа   огайо   поезд   сошел с рельсов   
893
3
1

Порядка 20 вагонов сошли с рельсов в округе Кларк. Примечательно, что состав из 212 вагонов принадлежит той же самой транспортной компании Norfolk Southern, которая засветилась в железнодорожной катастрофе 4 февраля.

В США новая ж/д-катастрофа. В многострадальном штате Огайо снова сошёл с рельсов поезд. О пострадавших пока не сообщается.


Однако жителям близлежащих окрестностей настоятельно рекомендуют укрыться на местах в целях предосторожности. Предупреждение действует для населения, находящегося в радиусе 1 000 футов (примерно 305 метров) от схода поезда.


Сообщается, что эта авария оставила без электричества около 1500 человек.



Представитель компании Norfolk Southern сообщил, что на месте работают специалисты по расчистке территории, спасатели и полицейские - сообщает Reuters. Поезд не был пассажирский, однако пока нет информации, перевозил ли он какие-нибудь опасные грузы.


Ранее, 4 февраля, в штате Огайо произошла железнодорожная катастрофа, последствия которой американцы до сих пор не могут забыть.


Тогда грузовой состав сошёл с рельсов и врезался в здание в городке Ист-Палестайн. Перевозку осуществляла та же транспортная компания Norfolk Southern, около 50 цистерн и вагонов которой перевернулись и взорвались, создав угрозу для жизни людей, животных и всего живого. В округе было введено чрезвычайное положение, людей из близлежащих окрестностей пришлось эвакуировать. Американцы тогда даже запустили хэштег #OhioChernobyl, чтобы мировое сообщество отвлеклось от политики и обратило внимание на внутренние проблемы США.


Позже, 26 февраля, очередной поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Северная Каролина.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Norfolk Southern   США   видео   железнодорожная катастрофа   огайо   поезд   сошел с рельсов   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66k
Татьяна Юсова Полчаса назад
До чего Путин Америку довел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Gergy 4 минуты назад
Надеюсь Симсоны не пострадали ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Аццкий Бобр 10 минут назад
Боширов и Петров - Молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
765
vadimbar 11 минут назад
Думал, снова с химикатами, а они порожняк сначала пустили, твари !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ginny 13 минут назад
Петров и баширов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Седой 21 минуту назад
Никогда не было и вот опять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GROMOZEKA 39 минут назад
Хавайтесь страховые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115493



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца
Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца
"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки
"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки
Набирающие популярность в сообществах
Что погубило жизнь и карьеру четвёртой жены Михаила Ефремова и талантливой актрисы Ксении Качалиной
Что погубило жизнь и карьеру четвёртой жены Михаила Ефремова и талантливой актрисы...
Умер Том Сайзмор
Умер Том Сайзмор
Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода
Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#дтп#картинки#подборка#новости#авто аварии#Москва#забавно#США
#Юмор#в мире#животные#факты#аварии#СССР#Ynews#полиция#кино#деньги
#история#интересное#интересно#Прикол#наука#Фотографии#Жизнь#автомобили#Приколы#удивительное рядом
Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие США накрыла череда странных пожаров США накрыла череда странных пожаров Американцы устроили флешмоб с воздушными шарами и нарушили работу средств ПВО Американцы устроили флешмоб с воздушными шарами и нарушили работу средств ПВО Американцы грустно шутят над экологической катастрофой в Огайо Американцы грустно шутят над экологической катастрофой в Огайо Фанат Nintendo Switch жестоко избил сотрудницу школы, отобравшую у него на уроке приставку Фанат Nintendo Switch жестоко избил сотрудницу школы, отобравшую у него на уроке приставку

На что жалуетесь?

Вернуться