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Сообщество Жизнь в США 850 постов • 242 подписчика подписаться
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Эффектный финал автомобильной погони на одной из улиц США

Эффектный финал автомобильной погони на одной из улиц США

Автор:
17 июня 2022 08:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Погоня   США   автомобильная погоня   видео   дтп   полицейские   полиция   прикол   пёс   собака   
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В американском городе Рочестер двое вооруженных преступников пытались скрыться от полицейской погони на своём автомобиле. Неожиданно их транспортное средство перевернулось. Момент ДТП был запечатлён видеокамерой наружного наблюдения.

GTA в реальной жизни

Злоумышленники выбрались из автомобиля и попытались сбежать от стражей правопорядка. Сейчас им предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и по другим статьям.

Отдельного внимания заслуживает полицейская собака, которая, по всей видимости, на службе недавно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Погоня   США   автомобильная погоня   видео   дтп   полицейские   полиция   прикол   пёс   собака   
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9  комментариев
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1k
pinbalist 2 часа назад
Кто будет смотреть в наушниках - сразу громкость поменьше сделайте.
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10k
Алексей 3 минуты назад
Коп с овчаркой это шедевр ))
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2k
Егор Попов 8 минут назад
После этого собака подала в отставку и наняла себе адвоката.
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2k
Александр Полчаса назад
Зачем полицейский собачку так упорно тащил??!!
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23k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Полицейские с начала наставили на них пистолеты, а когда те вылезли из машины "Не стрелять! Они белые!"
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2k
vasilykopkov 37 минут назад
Полицай верхом на собаке улыбнул...
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6k
Алексей Час назад
Чел с собакой в конце так сильно успеть хотел)
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78k
parallax Час назад
Дереву повезло.
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Alex Chebrikov

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