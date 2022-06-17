Эффектный финал автомобильной погони на одной из улиц США

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В американском городе Рочестер двое вооруженных преступников пытались скрыться от полицейской погони на своём автомобиле. Неожиданно их транспортное средство перевернулось. Момент ДТП был запечатлён видеокамерой наружного наблюдения.
GTA в реальной жизни
Злоумышленники выбрались из автомобиля и попытались сбежать от стражей правопорядка. Сейчас им предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и по другим статьям.
Отдельного внимания заслуживает полицейская собака, которая, по всей видимости, на службе недавно.
Отдельного внимания заслуживает полицейская собака, которая, по всей видимости, на службе недавно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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