Мужчины с детскими колясками разбили створки турникетов в московском метро

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Двое мужчин с детскими колясками разбили стеклянные створки турникетов в московском метро. Инцидент произошёл на двух станциях: Юго-Восточная и Щёлковская.
Один из мужчин психанул и разбил створки турникетов из-за того, что карта сработала со второго раза. Второй герой видео сделал это без особых причин.
Мужчин вычислили по камерам наблюдения и теперь привлекут за вандализм.
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У такого папаши ребенка забрать бы не мешало.