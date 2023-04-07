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Мужчины с детскими колясками разбили створки турникетов в московском метро

Мужчины с детскими колясками разбили створки турникетов в московском метро

Автор:
07 апреля 2023 11:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   видео   инцидент   коляски   мужчины   отцы   створки   
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Двое мужчин с детскими колясками разбили стеклянные створки турникетов в московском метро. Инцидент произошёл на двух станциях: Юго-Восточная и Щёлковская.

Один из мужчин психанул и разбил створки турникетов из-за того, что карта сработала со второго раза. Второй герой видео сделал это без особых причин.


Мужчин вычислили по камерам наблюдения и теперь привлекут за вандализм.

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Метки: Метро   Москва   видео   инцидент   коляски   мужчины   отцы   створки   
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24  комментария
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13k
Мистер Фикс 2 часа назад
А народ удивляется, кто воспитывает быдлёнышей
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50k
Войнов 16 минут назад
А если бы за первым (м)чудаком кто-то шел? Полетели бы осколки в лицо.
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64
Филя Филимонов 18 минут назад
А чего удивляться то? Ментальность ** бык колхозный** передаётся на генном уровне и впитывается так же с молоком матери и абсолютно не зависит от места проживания и посещения различных обучающих заведений.
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3k
Артур Полчаса назад
Отцы - придурки! Однозначно! НО!!! Советские турникеты были лучше. он всегда были открыты, как двери домов для тех, кто пришёл с добром (оплатил), но закрывались для тех, кто со злом пришёл.
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9k
Пётр 40 минут назад
Ссылка coub.com
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496
Дмитрий Базурин 40 минут назад
ОНЖЕОТЕЦ ему все можно!
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2k
ChePaev 54 минуты назад
Ну как раз таки все понятно и не вызывает удивление произошедшее на этих станциях: На Щелковской - это гопнический район Гольяново так себя ведет а на Юго-Восточной это быдланское гетто Выхино
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4k
Влад Час назад
Сколько ж му..., ээээ..., чудаков на белом свете!..
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305
Критерий Коши Час назад
инструкция, как за секунду, без смс и регистрации заработать себе уголовную статью
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1k
SmartCat101 Час назад
угадайте кем вырастет это существо из коляски?
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8k
Serjio Час назад
Второй то явно гений. Лбом своего же ребенка взял тараном, гений!
У такого папаши ребенка забрать бы не мешало.
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126
Серж Час назад
Обычное приезжее быдло. Лимита не меняется с годами.
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677
ruslan d 2 часа назад
Офигеть , они так легко бьются ???
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2k
Lexx 2 часа назад
Я думал они пластиковые и хрен их разобьёшь. Опять сэкономили эффективные менеджеры.
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5k
Котэ 2 часа назад
ни разу с коляской в метро не ездил, но если бы пришлось - пошёл бы рядом с дежурной, там специально широкий проход (в Питере). какие то неадекваты
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Я же отец, а здесь какие-то стекляшки на пути моего пупусика.
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну... за первого я еще могу понять почему он начал лягаться аки конь бесноватый, а второго не пойму.
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16k
Сергей 2 часа назад
Хочешь психануть, ударься головой об стену. Очень помогает успокоиться
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