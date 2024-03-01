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Безбилетник ударил сотрудницу метро

Безбилетник ударил сотрудницу метро

Автор:
01 марта 2024 13:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   безбилетник   инцидент   контролер   ударил   
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Инцидент произошёл 28 февраля в одном из вестибюлей метро Москвы. 41-летний мужчина решил сэкономить 54 рубля и перепрыгнул через створки турникета. Его догнала контролер. В ходе перепалки "заяц" ударил женщину по лицу и попытался сбежать.

Мужчина вскоре был задержан. Проводятся следственные действия.

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Метки: Метро   Москва   безбилетник   инцидент   контролер   ударил   
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18  комментариев
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78k
Viktor Час назад
Бля, ну 41 год, должны же хоть какие-то мозги быть!
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12k
DumDum 3 минуты назад
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4k
ProstoBoBka 8 минут назад
Пример 41 летнего идиота на видео! Как из-за 54 или 65 р уехать на зону до 6 лет!
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1k
raael13 14 минут назад
Мужик к черном пальто знатно ему по горбу приложил
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336
Дело 20 минут назад
Я был в метро, когда оно было по 5. Причем, копеек!
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11k
МихА 41 минуту назад
В 41 такой цирк устроил из-за 54р. Детям его видео показать как папка с позором убегает
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51
Пантелеймон Христофорович 53 минуты назад
КРЫСА ЧМОшная!!!!
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8k
Alex Час назад
Сломать руки и ноги
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Да уж. Как на ровном месте поднять статью. То что женщину ударил, он конечно мудак. На мужчину руку бы поднял, боец ху-в.
А вот момент побега был прекрасен, там не хватало музыки из Бенни Хилла. Пусть и на следственных действиях она его сопровождает.
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26k
Федор 2 часа назад
Отсутствие мозга - это диагноз! Как говорил один киногерой - Из за каких то тухлых помидоров)) Ох и дорого ему обойдется экономия 52-х рублей))
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