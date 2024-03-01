Безбилетник ударил сотрудницу метро

1628
1
1
Инцидент произошёл 28 февраля в одном из вестибюлей метро Москвы. 41-летний мужчина решил сэкономить 54 рубля и перепрыгнул через створки турникета. Его догнала контролер. В ходе перепалки "заяц" ударил женщину по лицу и попытался сбежать.
Мужчина вскоре был задержан. Проводятся следственные действия.
Источник:
Ссылки по теме:
- Нетрезвый мужчина разбил створку турникета в метро
- Пассажир московского метро избил пенсионера, который споткнулся о его ногу
- Мужчина без билета накричал на контролёров за то, что его не выпускают из автобуса
- В Москве безбилетник психанул и разбил створку турникета
- Мужчины с детскими колясками разбили створки турникетов в московском метро
Новости партнёров
реклама
А вот момент побега был прекрасен, там не хватало музыки из Бенни Хилла. Пусть и на следственных действиях она его сопровождает.