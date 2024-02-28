Сотрудники полиции поймали парня, прокатившегося на крыше поезда в метро

Молодой человек в поисках новых ощущений решил лечь на межвагонный переход электропоезда. Так он проехал от "Сокольников" до "Преображенской площади".

Видео завирусилось в соцсетях и полиция установила личность нарушителя. Парня задержали его в Восточном административном округе столицы.

Он рассказал, что опасный поступок совершил ради экстрима. В отношении 22-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении.