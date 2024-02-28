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Сотрудники полиции поймали парня,&nbsp;прокатившегося на крыше поезда в метро

Сотрудники полиции поймали парня, прокатившегося на крыше поезда в метро

Автор:
28 февраля 2024 08:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   инцидент   крыша   поезд   полиция   
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22-летний парень, которому не хватало острых ощущений, прокатился на крыше поезда в Московском метро. Поступком молодого человека заинтересовала полиция и очень скоро экстремал был задержан.

Молодой человек в поисках новых ощущений решил лечь на межвагонный переход электропоезда. Так он проехал от "Сокольников" до "Преображенской площади".

Видео завирусилось в соцсетях и полиция установила личность нарушителя. Парня задержали его в Восточном административном округе столицы.

Он рассказал, что опасный поступок совершил ради экстрима. В отношении 22-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении.

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Метки: Видео   Метро   инцидент   крыша   поезд   полиция   
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8  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 48 минут назад
В армию этого дебила. Таким нужно выписывать повестки прямо в отделении .
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5k
Unda Минуту назад
ну кто в детстве не катался на колбасе трамвая? ))) но тут перебор все таки, хрен сним, если что сам виноват, но пострадают другие
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15k
ron 2 минуты назад
Я думал, годам к 17-19 мозг уже принимает нужные размеры... видеть, не у всех ))
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136
ruslan d 6 минут назад
Интересно , а зацеперов ловят , которые на электричках ? Просто это более частое явление чем в метро ...
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53k
Aleksandr 12 минут назад
Отправить на фронт, там экстрима нажрётся на всю жизнь...
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2k
Rodaslav 45 минут назад
22 года, а мозгов как не бывало...
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12k
Том Сойер 48 минут назад
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