Сотрудники полиции поймали парня, прокатившегося на крыше поезда в метро

22-летний парень, которому не хватало острых ощущений, прокатился на крыше поезда в Московском метро. Поступком молодого человека заинтересовала полиция и очень скоро экстремал был задержан.
Молодой человек в поисках новых ощущений решил лечь на межвагонный переход электропоезда. Так он проехал от "Сокольников" до "Преображенской площади".
Видео завирусилось в соцсетях и полиция установила личность нарушителя. Парня задержали его в Восточном административном округе столицы.
Он рассказал, что опасный поступок совершил ради экстрима. В отношении 22-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении.
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