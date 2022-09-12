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Женщина потеряла сознание после вынесения обвинительного приговора

Женщина потеряла сознание после вынесения обвинительного приговора

Автор:
12 сентября 2022 11:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Реакция   США   видео   женщина   заказное убийство   криминал   тюрьма   убийство   
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Американка наняла киллера, чтобы убить бывшего мужа, однако мужчине удалось остаться в живых. Женщина потеряла сознание в суде вскоре после того, как её признали виновной.
Её увезли из здания суда в ближайшую больницу. Женщина получила 26 лет лишения свободы, а нанятый ею стрелок — 50 лет.

Источник:

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Метки: Реакция   США   видео   женщина   заказное убийство   криминал   тюрьма   убийство   
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10  комментариев
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59k
pynh 38 минут назад
Ибо некуй
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8k
Trenzel2003 Минуту назад
Это называется пришло ОСОЗНАНИЕ своего проступка.
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5k
GROMOZEKA 13 минут назад
А она оваций ожидала?
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−12
todusti 17 минут назад
С улыбочкой поведал детям Дед - о попе из резины!

Мечтало шизанутое ху/ йло о титуле "завоеватель Украины" ...
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6k
Алексей Полчаса назад
Мужик явно на такое не рассчитывал, женясь на даме с фамилией, которая дословно переводится как любовь-наслаждение))
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48k
dima423 37 минут назад
странно она заказчик и ей 26 а исполнителю 50...по идее заказчик то больше должен получить, как никак он инициатор преступления
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91k
Броненосец Потелкам 45 минут назад
Разведись - и киздуй нахер
но нет
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