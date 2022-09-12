Женщина потеряла сознание после вынесения обвинительного приговора

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Американка наняла киллера, чтобы убить бывшего мужа, однако мужчине удалось остаться в живых. Женщина потеряла сознание в суде вскоре после того, как её признали виновной.
Её увезли из здания суда в ближайшую больницу. Женщина получила 26 лет лишения свободы, а нанятый ею стрелок — 50 лет.
Предыстория и подробности произошедших событий
Источник:
АНТИФИШКИ
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