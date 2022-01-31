Сотрудник полиции доставил заказ вместо задержанного курьера

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Жительница американского города Су-Фолс в Южной Дакоте сделала заказ еды и спокойно пошла встречать сотрудника службы доставки, не ожидая никакого подвоха. Какого же было её удивление, когда за дверью вместо курьера её ждал улыбающийся сотрудник полиции.
Полицейский рассказал, что доставлявший продукты этой женщины водитель был задержан. Страж правопорядка решил, что доставит заказ за него.
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