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Сотрудник полиции доставил заказ вместо задержанного курьера

Сотрудник полиции доставил заказ вместо задержанного курьера (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 09:34
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   видео   водитель   доставка   еда   курьер   полицейский   полиция   
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Жительница американского города Су-Фолс в Южной Дакоте сделала заказ еды и спокойно пошла встречать сотрудника службы доставки, не ожидая никакого подвоха. Какого же было её удивление, когда за дверью вместо курьера её ждал улыбающийся сотрудник полиции.
Полицейский рассказал, что доставлявший продукты этой женщины водитель был задержан. Страж правопорядка решил, что доставит заказ за него.

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Метки: США   видео   водитель   доставка   еда   курьер   полицейский   полиция   
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DerDimon Час назад
Когда арестовал диллера, но не заметил сверточек между хлебом и бутылкой молочка.
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