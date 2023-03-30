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В Питере толпа агрессивных подростков накинулась на охранников торгового центра

В Питере толпа агрессивных подростков накинулась на охранников торгового центра

Автор:
30 марта 2023 17:19
Сообщество : Криминал
Метки: Охранники   ЧВК Редан   видео   дебош   драка   питер   подростки   полиция   росгвардия   
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Устроили дебош и полезли в драку.

В питерский ТРЦ «Порт Находка» заявилось полтора десятка подростков. Четверо из них пошли в туалет и устроили там погром - перевернули мусорку и сломали двери в кабинках. По всей видимости, перед этим ребята «заложили за воротник».

Их поймали охранники и повели в служебное помещение. И тут им на помощь прибежала остальная «братва» и набросилась на работников службы безопасности ТЦ. Одному охраннику наставили синяков и огрели сумкой по голове, второму распылили в лицо газовый баллончик.

Разошедшихся недорослей угомонили приехавшие бойцы Росгвардии. Четверых увезли в полицию на перевоспитание, остальных отпустили. Балахонов с пауком у них вроде не было, но, возможно, эти подростки хорошо знакомы с ЧВК «Рёдан».

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Метки: Охранники   ЧВК Редан   видео   дебош   драка   питер   подростки   полиция   росгвардия   
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24  комментария
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28k
Levyathan Час назад
"...Балахонов с пауком у них вроде не было, но, возможно, эти подростки хорошо знакомы с ЧВК «Рёдан»." А может знакомы с АУЕ, а может с клубом авиамоделистов?

Заминусовать бы тебя, мудака за говновброс.
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54k
Олег 4 минуты назад
ах, да! Автор му-дак!
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54k
Олег 9 минут назад
хулиганство группой лиц. Сажать крепко песдюков. Это не подростки, это преступная группировка
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19k
alexis 14 минут назад
Мозгов у автора вроде не было, но, возможно, он хорошо знаком с мозговой косточкой, видел у собаки.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 22 минуты назад
Ну вот хотя бы четверых на малолетку.
И чтобы все об этом знали.
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
та не,просто быдло малолетнее
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58k
Опиум для народа Полчаса назад

Ссылка www.youtube.com
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10k
Hunson Abadeer 41 минуту назад
ипанько
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3k
kleyman 50 минут назад
Дебилы. Если хочешь устроить максимальный дебош, будь наименее заметен. А потом, [мат]! Ну, а когда пошла жара, тогда веди себя как бешеная обезьяна. Эх, молодость...
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6k
Sanar 51 минуту назад
Всех в реальный Порт Находка грузчиками
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138
Сергей Час назад
поколение дебилов...
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112
Иванов Sanar 9 минут назад
А тут кого ни спроси, все отлично своих воспитывают)
Как с маком, никто не ходит а очереди есть)))
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237
Вася Пупкин Час назад
Уголовка с 10-ти лет. Всë. Вопрос решëн! И в каждой школе об этом просвещать.
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5k
Tuskub Час назад
КГАМ
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11k
Shtoppi Час назад
малолетки теперь как собаки дикие в стаи сбиваться начали и бросаться на всех кто не понравился или мешает беспределить? чтож, для таких обычно быстро "лекарство" находится. самых активных (не адекватных) или убьют, или посадят, а оставшиеся сами по щелям попрячутся.
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53k
dima423 Час назад
Балахонов с пауком у них вроде не было, но, возможно, эти подростки хорошо знакомы с ЧВК «Рёдан». (с)

...Но Редан надо приплести обязательно чтобы побольше схайпожорить))
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24k
Андрей 2 часа назад
Идиоты малолетние!
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