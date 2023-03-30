В Питере толпа агрессивных подростков накинулась на охранников торгового центра

В питерский ТРЦ «Порт Находка» заявилось полтора десятка подростков. Четверо из них пошли в туалет и устроили там погром - перевернули мусорку и сломали двери в кабинках. По всей видимости, перед этим ребята «заложили за воротник».

Их поймали охранники и повели в служебное помещение. И тут им на помощь прибежала остальная «братва» и набросилась на работников службы безопасности ТЦ. Одному охраннику наставили синяков и огрели сумкой по голове, второму распылили в лицо газовый баллончик.