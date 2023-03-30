В Питере толпа агрессивных подростков накинулась на охранников торгового центра

Устроили дебош и полезли в драку.
В питерский ТРЦ «Порт Находка» заявилось полтора десятка подростков. Четверо из них пошли в туалет и устроили там погром - перевернули мусорку и сломали двери в кабинках. По всей видимости, перед этим ребята «заложили за воротник».
Их поймали охранники и повели в служебное помещение. И тут им на помощь прибежала остальная «братва» и набросилась на работников службы безопасности ТЦ. Одному охраннику наставили синяков и огрели сумкой по голове, второму распылили в лицо газовый баллончик.
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Разошедшихся недорослей угомонили приехавшие бойцы Росгвардии. Четверых увезли в полицию на перевоспитание, остальных отпустили. Балахонов с пауком у них вроде не было, но, возможно, эти подростки хорошо знакомы с ЧВК «Рёдан».
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Заминусовать бы тебя, мудака за говновброс.
И чтобы все об этом знали.
Как с маком, никто не ходит а очереди есть)))
В каждой школе, на каждом уроке нужно не "просвещать" , а приводить примеры - вот Коля Смирнов учился на 5-ки, теперь ездит на Геленвагене, а вот Ваня Иванов уроки прогуливал, отсидел 5 лет а теперь на городском кладбище от передоза. Причем эти примеры должны быть не эфемерными , а вполне конкретными.
Вот он Коля и его Мерс, а вот могила Вани... Чтоб все могли "пощупать" ...
...Но Редан надо приплести обязательно чтобы побольше схайпожорить))