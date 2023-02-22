Подростки устроили массовую драку в столичном ТЦ «Авиапарк»

Вероятная причина разборки - «зумерам» не понравился внешний друг друга.
«Сражение» началось на фудкорте: парни дрались и «один на один» и массово. Возможно, и не понимали, кто есть кто и били всех подряд. Один из них даже влетел в соперника «с ноги».
Охрана вмешиваться не торопилась и растащила разбушевавшихся подростков только когда они выдохлись.
В чём причина конфликта - до сих пор не ясно. По одной версии, ребята сцепились из-за места в очереди. По другой - кто-то высказался об одежде другого, из-за этого и начался замес. Полиция разберётся.
Один из этих «бойцов» теперь будет лечить сломанный нос, а остальные - синяки и множественные ушибы.
Источник:
Источник:
- В Сочи подростки избили до потери сознания водителя, сделавшего им замечание из-за брошенной петарды
- Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
- "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами
- Американка показала телёнку Красную площадь и была оштрафована
в тц какие-то педики подрались из-за внешности ))))