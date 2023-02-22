FISHKINET
Сообщество Криминал 1654 поста • 331 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Подростки устроили массовую драку в столичном ТЦ «Авиапарк»

Подростки устроили массовую драку в столичном ТЦ «Авиапарк»

Автор:
22 февраля 2023 18:57
Сообщество : Криминал
Метки: Авиапарк   Зумеры   Москва   драка   охрана   подростки   полиция   торговый центр   
1773
2
1

Вероятная причина разборки - «зумерам» не понравился внешний друг друга.

«Сражение» началось на фудкорте: парни дрались и «один на один» и массово. Возможно, и не понимали, кто есть кто и били всех подряд. Один из них даже влетел в соперника «с ноги».

Охрана вмешиваться не торопилась и растащила разбушевавшихся подростков только когда они выдохлись.

В чём причина конфликта - до сих пор не ясно. По одной версии, ребята сцепились из-за места в очереди. По другой - кто-то высказался об одежде другого, из-за этого и начался замес. Полиция разберётся.

Один из этих «бойцов» теперь будет лечить сломанный нос, а остальные - синяки и множественные ушибы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Авиапарк   Зумеры   Москва   драка   охрана   подростки   полиция   торговый центр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Shtoppi 2 часа назад
молния! первая полоса!!!
в тц какие-то педики подрались из-за внешности ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Товарищ 2 минуты назад
"Большой переполох в курятнике"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
618
Николай 3 минуты назад
Эээээээ! А Еуропэйский уже нэ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Killgrave 15 минут назад
Ну не все же время сидеть в мобилах и cpaть в комментах и тиктоках. Иногда надо и морды друг другу в реале набить. Для отчетливого понимания и запоминания отличий от виртуальных "боев".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Aleks 20 минут назад
Фраза *петушиные бои* заиграла новыми красками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юр21 21 минуту назад
Как бы до них донести что драка - это не их конёк...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
ЦСКА Полчаса назад
Вполне нормальное и благое явление! Молодые самцы самоутверждаются! Главное в засос не целуются...А патлы и вызывающие шмотки, во все времена юноши таскали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Василий Афиногенов 37 минут назад
поясни за шмот(С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ГюльнарШарипова 47 минут назад
Драчуны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata Час назад
Гормоны хуле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
382
стеклоВАТА Час назад
все нормально))) пусть тренируются. скоро пригодится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванович Час назад
Ты поглянь какие "девочки"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sedoisever Час назад
А можно не торопиться и хотя бы читать, что выкладываешь? Не домашку же пишешь. Люди читают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
5 копеек Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир Час назад
Если бы я подростком вышел в таком "луке" Меня бы мама отпи@дошила. А батя ногами бы добивал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Денис Час назад
Корчмяги пздц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
632
Torvard 2 часа назад
куда мы катимся?они даже драться не умеют ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
240
Иванов Torvard Час назад
В рай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 2 часа назад
волосатые какие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
425
Knives22 Опаньки Час назад
Никогда такого не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

201348



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
Куда же ты, мальчик: в Нижнекамске второклассник пытался перебежать дорогу на "красный"
Куда же ты, мальчик: в Нижнекамске второклассник пытался перебежать дорогу на "красный"
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный взгляд на второго ребёнка

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#природа#автомобили#познавательно#дтп#удивительно#забавно#США
#интересно#животные#Прикол#Ynews#кино#подборка#позитив#отношения#картинки#аварии
#факты#история#в мире#Москва#автомир#полиция#Приколы#Еда#Прошлое#дизайн
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских "С этого дня ты сам отвечаешь за убийство": следственный комитет креативно поздравил четырнадцатилетних "С этого дня ты сам отвечаешь за убийство": следственный комитет креативно поздравил... В Сочи подростки избили до потери сознания водителя, сделавшего им замечание из-за брошенной петарды В Сочи подростки избили до потери сознания водителя, сделавшего им замечание из-за брошенной петарды "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов

На что жалуетесь?

Вернуться