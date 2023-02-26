Фанат Nintendo Switch жестоко избил сотрудницу школы, отобравшую у него на уроке приставку

К слову, 17-летний бузотёр ростом около 2-х метров и весом 122 кг отчаянно сопротивлялся и, а после, по словам свидетелей, заявил, что ни разу не раскаивается в содеянном. Более того, он готов всё это повторить, если учитель посмеет еще раз отобрать его приставку во время урока.





Парня арестовали, а потерявшую сознание от ударов сотрудницу школы пришлось госпитализировать.



