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Фанат Nintendo Switch жестоко избил сотрудницу школы, отобравшую у него на уроке приставку

Фанат Nintendo Switch жестоко избил сотрудницу школы, отобравшую у него на уроке приставку

Автор:
26 февраля 2023 08:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Nintendo Switch   США   видео   драка   игровая консоль   полиция   приставка   школа   
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17-летний парень из Флориды налетел на ассистента преподавателя и отпинал её до потери сознания. Школяр рассердился на то, что во время занятия у него отобрали игровую приставку.

21 февраля в средней школе Матансаса в г ороде Палм-Кост, расположенном примерно в 100 км к югу от Джексонвилля, случилось ЧП, из-за которого пришлось вызывать полицию. Подросток напал на помощника преподавателя и бил её до тех пор, пока его не отогнали подоспевшие на помощь ученики и учителя.


К слову, 17-летний бузотёр ростом около 2-х метров и весом 122 кг отчаянно сопротивлялся и, а после, по словам свидетелей, заявил, что ни разу не раскаивается в содеянном. Более того, он готов всё это повторить, если учитель посмеет еще раз отобрать его приставку во время урока.


Парня арестовали, а потерявшую сознание от ударов сотрудницу школы пришлось госпитализировать.



После ареста чернокожий громила заявил, что у него есть дела поважнее, нежели чем поездка в участок, затем стал жаловаться на жестокое обращение - ему не понравилось находиться в наручниках.


Нападавшему предъявлено обвинение в нанесении побоев с отягчающими обстоятельствами.

Источник:

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Метки: Nintendo Switch   США   видео   драка   игровая консоль   полиция   приставка   школа   
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15  комментариев
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5k
Tuskub 41 минуту назад
Прочитав заголовок, решил проверить свое убеждение о цвете кожи "фаната". Изначально ставил на "черное" )))
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0
Николай 5 минут назад
А что у нас? Как будто такого не было
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98k
parallax 7 минут назад
Надо чаще вставать перед неграми на колени, тогда такого не будет.
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53k
Олег 9 минут назад
ничего удивительного. Недавно у нас по "час суда" был схожий случай. Учительница отобрала телефон и выбросила его в окно, так малолетний идиот выбросился следом. И самое ужасное, что учительницу осудили.
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1k
Михаил 9 минут назад
Думал бабы ему с_о_с_а_т_ь кинулись, он же чёрный.
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29k
Григорий 10 минут назад
У них намедни самолет упал - негра за руль посадили. Все говорили, что он швах. Но руководство видело не его навыки, а цвет кожи: эксклюзивный. Люди погибли. Они людей убивают ради галочки, что уж говорить про все остальное.
Уж если и воевать с амерами - то сейчас самое лучшее время. Пид.оры и бабы в генералитете.
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8k
Serjio 11 минут назад
Слабоумие плюс здоровье - страшная сила.
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22k
homerchik 23 минуты назад
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21k
ЦСКА 23 минуты назад
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37k
Александр Полчаса назад
А мы так стремимся к стандартам пендосского образования и последнее время даже преуспеваем... В школах стрелять уже начали, учитилей бить и обсирать тоже, еще чуток и достигнем просвещения как в райском сша...
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3k
Radugananebe 40 минут назад
Жирная агрессивная свинья. Сейчас просто избил, через пару лет убьет любого, кто по его мнению сделает что-то не так.
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2k
Диагноз 49 минут назад
Фигасе 120 кг. ярости, аж из штанов выпрыгнул...
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3k
АБЕЗЬЯН 49 минут назад
"А что вы думаете об этом?" А чего тут думать-то?! Вперед пиндосы, вперед к победе капитализма
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1k
Мудрый 50 минут назад
Унизили "ребёнка" отобрали у деточки игрушку.
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