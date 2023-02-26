Фанат Nintendo Switch жестоко избил сотрудницу школы, отобравшую у него на уроке приставку

17-летний парень из Флориды налетел на ассистента преподавателя и отпинал её до потери сознания. Школяр рассердился на то, что во время занятия у него отобрали игровую приставку.
21 февраля в средней школе Матансаса в г ороде Палм-Кост, расположенном примерно в 100 км к югу от Джексонвилля, случилось ЧП, из-за которого пришлось вызывать полицию. Подросток напал на помощника преподавателя и бил её до тех пор, пока его не отогнали подоспевшие на помощь ученики и учителя.
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К слову, 17-летний бузотёр ростом около 2-х метров и весом 122 кг отчаянно сопротивлялся и, а после, по словам свидетелей, заявил, что ни разу не раскаивается в содеянном. Более того, он готов всё это повторить, если учитель посмеет еще раз отобрать его приставку во время урока.
Парня арестовали, а потерявшую сознание от ударов сотрудницу школы пришлось госпитализировать.
После ареста чернокожий громила заявил, что у него есть дела поважнее, нежели чем поездка в участок, затем стал жаловаться на жестокое обращение - ему не понравилось находиться в наручниках.
Нападавшему предъявлено обвинение в нанесении побоев с отягчающими обстоятельствами.
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Уж если и воевать с амерами - то сейчас самое лучшее время. Пид.оры и бабы в генералитете.