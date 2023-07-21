Дженнифер Лопес послала на три буквы фотографов, которые пытались её сфотографировать на улице

Фотографы желали заснять знаменитость без макияжа и фильтров, чтобы потом продать фотографии и показать, как Джей Ло выглядит в реальной жизни. Но у них ничего не получилось. Дженнифер Лопес в жизни выглядит также сногсшибательно, как и на красной дорожке. Кроме того, Джей не даёт себя в обиду.