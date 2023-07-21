Дженнифер Лопес послала на три буквы фотографов, которые пытались её сфотографировать на улице

Быть знаменитостью нелегко. Папарацци могут подловить звезду в любом месте совсем не задумываясь об этике. Джей Ло сорвалась на фотографов, которые поджидали её у спортзала. Почему она сорвалась — непонятно. Ведь для 53-летней женщине Дженнифер выглядит просто блестяще!
Фотографы желали заснять знаменитость без макияжа и фильтров, чтобы потом продать фотографии и показать, как Джей Ло выглядит в реальной жизни. Но у них ничего не получилось. Дженнифер Лопес в жизни выглядит также сногсшибательно, как и на красной дорожке. Кроме того, Джей не даёт себя в обиду.
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Когда фотографы нагло побежали за неё к машине, Дженнифер послала их куда подальше. Папарацци выложили ролик в сеть, чтобы попытаться очернить актрису, но подписчики наоборот поддержали её и обвинили фотографов в наглости и нарушении личных границ.
"Надо было ещё и пинка дать!"
"Мне кажется, она имеет право провести день БЕЗ ВАС"
"И чего вы этим добились?"
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Конечно мне журналисты "светских хроник" не очень симпатичны, этакие гиены мира журналистики, но и понять можно. На них спрос как раз от поклонников звезд.