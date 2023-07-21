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Дженнифер Лопес послала на три буквы фотографов, которые пытались её сфотографировать на улице

Дженнифер Лопес послала на три буквы фотографов, которые пытались её сфотографировать на улице

Автор:
21 июля 2023 14:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Джей Ло   Юмор   голливуд   интересное   парарацци   фото   шоу бизнес   
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Быть знаменитостью нелегко. Папарацци могут подловить звезду в любом месте совсем не задумываясь об этике. Джей Ло сорвалась на фотографов, которые поджидали её у спортзала. Почему она сорвалась — непонятно. Ведь для 53-летней женщине Дженнифер выглядит просто блестяще!

Фотографы желали заснять знаменитость без макияжа и фильтров, чтобы потом продать фотографии и показать, как Джей Ло выглядит в реальной жизни. Но у них ничего не получилось. Дженнифер Лопес в жизни выглядит также сногсшибательно, как и на красной дорожке. Кроме того, Джей не даёт себя в обиду.

Когда фотографы нагло побежали за неё к машине, Дженнифер послала их куда подальше. Папарацци выложили ролик в сеть, чтобы попытаться очернить актрису, но подписчики наоборот поддержали её и обвинили фотографов в наглости и нарушении личных границ.

"Надо было ещё и пинка дать!"

"Мне кажется, она имеет право провести день БЕЗ ВАС"

"И чего вы этим добились?"


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Метки: Видео   Джей Ло   Юмор   голливуд   интересное   парарацци   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Какая хорошая у Дженифер попес .
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5k
Robin 10 минут назад
Из серии "я бежал за Вами три дня и три ночи, чтобы сказать, насколько Вы мне безразличны". И это я про Лопес. Да она даже, когда в дверь звонила, позы принимала специальные, чтоб смотреться на кадрах повыгоднее.
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21k
Виталий Касандров 16 минут назад
.Если бы она по русски послала тогда конечно на 3, а так на 4 буквы .
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Отлично выглядит для своих лет.
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35k
Опаньки 43 минуты назад
а что за фалос у нее в руках ?
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6k
Станислав Час назад
Во-первых, насрать. Во-вторых, она законченная стерва и разговаривает со всеми, как с быдлом, если он/она/оно не мультимиллионеры как она.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Нет, так не работает. Сами создают ажиотаж вокруг своей персоны и являются публичными личностями. Тут уже выбор сделан.
Конечно мне журналисты "светских хроник" не очень симпатичны, этакие гиены мира журналистики, но и понять можно. На них спрос как раз от поклонников звезд.
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