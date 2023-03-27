Выяснилось, что за черное кольцо напугало жителей московского района Строгино

Ситуация разрешилась мирно и даже скучно.

Эксперты ничего потустороннего в "черном кольце" так эффектно проплывшему по небу над столицей не нашли, и пришли к выводу, что данное явление имеет техногенное происхождение. По данным ФГУП «Центральное УГМС», это мог быть выброс из трубы котельной, расположенной в 700 метрах от места наблюдаемого явления.

Как пишет МК, ссылаясь на слова экологов: "Анализируя видео, присланное нам жителями города, мы предположили место выброса, исходя из направления движения «облака». Поскольку под ним не было никаких труб, а двигалось оно на север, мы сделали вывод, что данное дымовое кольцо могло быть выбросом из трубы котельной, расположенной в 700 метрах южнее от улицы Твардовского.