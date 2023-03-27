Выяснилось, что за черное кольцо напугало жителей московского района Строгино

Черное кольцо необъяснимого происхождения увидели в небе после хлопка жители ЖК «Спутник» на северо-западе Москвы. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили, наверное, все СМИ и соцсети города, региона и страны. Пока эксперты многозначительно молчали, собирались с силами, версий было высказано немало: от "дементоры прилетели" до "кто-то покурил кальян".
На распространившися в сети кадрах, переполошивших общественность, видно, как кольцо черного дыма поднимается над трассой и жилыми домами. Перед его появлением, со слов жителей, был слышен хлопок.
Ситуация разрешилась мирно и даже скучно.
Эксперты ничего потустороннего в "черном кольце" так эффектно проплывшему по небу над столицей не нашли, и пришли к выводу, что данное явление имеет техногенное происхождение. По данным ФГУП «Центральное УГМС», это мог быть выброс из трубы котельной, расположенной в 700 метрах от места наблюдаемого явления.
Как пишет МК, ссылаясь на слова экологов: "Анализируя видео, присланное нам жителями города, мы предположили место выброса, исходя из направления движения «облака». Поскольку под ним не было никаких труб, а двигалось оно на север, мы сделали вывод, что данное дымовое кольцо могло быть выбросом из трубы котельной, расположенной в 700 метрах южнее от улицы Твардовского.
Теоретически такое явление может образоваться в результате резко вырвавшегося дыма из трубы. Учитывая безветренный характер погоды в понедельник, кольцеобразное облачко не рассеялось сразу и продолжило дрейфовать по небу в своей первоначальной конфигурации. Его форма образовалась по аналогии с кольцом сигаретного дыма, испускаемого иногда курильщиками.
Изначально теплое «облако» по мере охлаждения поднималось вверх. Его черный цвет, по словам экспертов, мог объясняться частичками сажи, образовавшимися в результате хлопка в трубе (его как раз и услышали свидетели произошедшего.
Никакой магии! Никакой!
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