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Выяснилось, что за черное кольцо напугало жителей московского района Строгино

Выяснилось, что за черное кольцо напугало жителей московского района Строгино

Автор:
27 марта 2023 23:20
Сообщество : Факты
Метки: Москва   Строгино   дым   кольцо   эксперты   явление   
1577
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Черное кольцо необъяснимого происхождения увидели в небе после хлопка жители ЖК «Спутник» на северо-западе Москвы. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили, наверное, все СМИ и соцсети города, региона и страны. Пока эксперты многозначительно молчали, собирались с силами, версий было высказано немало: от "дементоры прилетели" до "кто-то покурил кальян".

На распространившися в сети кадрах, переполошивших общественность, видно, как кольцо черного дыма поднимается над трассой и жилыми домами. Перед его появлением, со слов жителей, был слышен хлопок.

Ситуация разрешилась мирно и даже скучно.

Эксперты ничего потустороннего в "черном кольце" так эффектно проплывшему по небу над столицей не нашли, и пришли к выводу, что данное явление имеет техногенное происхождение. По данным ФГУП «Центральное УГМС», это мог быть выброс из трубы котельной, расположенной в 700 метрах от места наблюдаемого явления.

Как пишет МК, ссылаясь на слова экологов: "Анализируя видео, присланное нам жителями города, мы предположили место выброса, исходя из направления движения «облака». Поскольку под ним не было никаких труб, а двигалось оно на север, мы сделали вывод, что данное дымовое кольцо могло быть выбросом из трубы котельной, расположенной в 700 метрах южнее от улицы Твардовского.


Теоретически такое явление может образоваться в результате резко вырвавшегося дыма из трубы. Учитывая безветренный характер погоды в понедельник, кольцеобразное облачко не рассеялось сразу и продолжило дрейфовать по небу в своей первоначальной конфигурации. Его форма образовалась по аналогии с кольцом сигаретного дыма, испускаемого иногда курильщиками.

Изначально теплое «облако» по мере охлаждения поднималось вверх. Его черный цвет, по словам экспертов, мог объясняться частичками сажи, образовавшимися в результате хлопка в трубе (его как раз и услышали свидетели произошедшего.

Никакой магии! Никакой!

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Метки: Москва   Строгино   дым   кольцо   эксперты   явление   
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7  комментариев
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34k
russger Час назад
Для 2023 года очень скучное объяснение этого "облака", даже как-то обидно ((
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4k
Трям 57 минут назад
Выпук.
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6k
Дмитрий Час назад
Фокусы! Из ооооочень большого еб....ка!
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2k
Lexx 2 часа назад
Тоже самое, только из трубы.
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Знатно кто-то пыхнул.
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5
Дина 2 часа назад
Короче, труба покурила.
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4k
lexa 2 часа назад
продолжайте вести наблюдение!
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KlyaksaZ
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