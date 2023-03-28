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Мариинское женское училище на Софийской набережной (Москва) после реставрации

Мариинское женское училище на Софийской набережной (Москва) после реставрации

Автор:
28 марта 2023 17:57
Метки: Москва   до после   реставрация   
312
7

Построенное в XVIII-XIX вв. оно пришло в полное запустение.
Мастерам пришлось сильно потрудиться, чтобы восстановить фасады, историческую планировку и интерьеры главного корпуса училища. Но оно того стоило.

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2  комментария
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48k
Элек Мек Час назад
Новодел конечно,но то что не снесли,а сохранили это очень похвально.
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Дмитрий Час назад
И, что там теперь будет? Очередная контора по грабежу населения типа банка "Рога и копыта"?
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