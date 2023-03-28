Мариинское женское училище на Софийской набережной (Москва) после реставрации

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Построенное в XVIII-XIX вв. оно пришло в полное запустение.
Мастерам пришлось сильно потрудиться, чтобы восстановить фасады, историческую планировку и интерьеры главного корпуса училища. Но оно того стоило.
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Метки: Москва до после реставрация
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