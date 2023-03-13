В московскую школу пришёл неадекватный мужчина с пистолетом

В школу в Москве зашёл мужчина с пистолетом и металлической трубой. Увидев охранника, он поинтересовался, не отдел полиции ли это. Когда ему ответили, что это учебное заведение, мужчина ушёл. Охранник нажал тревожную кнопку, после чего подозрительного типа задержали.