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В московскую школу пришёл неадекватный мужчина с пистолетом

В московскую школу пришёл неадекватный мужчина с пистолетом

Автор:
13 марта 2023 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   инцидент   охранник   школа   
729
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В школу в Москве зашёл мужчина с пистолетом и металлической трубой. Увидев охранника, он поинтересовался, не отдел полиции ли это. Когда ему ответили, что это учебное заведение, мужчина ушёл. Охранник нажал тревожную кнопку, после чего подозрительного типа задержали.

Прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину в одном из соседних дворов. Во время допроса задержанный рассказал, что перепутал школу с отделом полиции. Он шёл жаловаться на преследование, а оружие носит с собой для самообороны. Мужчину отправили в психиатрическую больницу.

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Метки: Москва   Россия   видео   инцидент   охранник   школа   
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17  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 38 минут назад
На первом видео, прямо слышно как звенят стальные яйца охранника. Молодец.
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44k
Aleksandr 6 минут назад
И как обычно-персонаж неназываемой национальности...
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28k
Alex 6 минут назад
Осломбек очередной,
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21k
BiZ 7 минут назад
ну вообще да, вчера реально потеплело..
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0
иван бублик 7 минут назад
а в чем он не прав?
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4k
Vlamir 11 минут назад
Плохая версия! Нужно было сказать, что нес трубу и пистолет сдавать в полицию!
Типа - нашел или купил у неустановленного лица! И готовое заявление в кармане!
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61k
Андрей 16 минут назад
О, охранник в школе не дедушка или бабушка пенсионного возраста, а вполне себе плотный мужчина, да ещё и с стальными яйцами. Удивлён.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 24 минуты назад
Весна.
Потепление.
Обострение.
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40
Дмитрий Власов Полчаса назад
Охранник красава. Не просто на табуретке жопу сидел. Ситуацию зачекал.
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Искал отдел полиции - получил что хотел, так еще и подвезли бесплатно))
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8k
hairov 37 минут назад
Началось весеннее обострение?!
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−15
Kabzdoh 51 минуту назад
Даже не хочется думать откуда у него оружие.
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2k
Lexx 52 минуты назад
Что за волын?
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