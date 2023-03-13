В московскую школу пришёл неадекватный мужчина с пистолетом

В школу в Москве зашёл мужчина с пистолетом и металлической трубой. Увидев охранника, он поинтересовался, не отдел полиции ли это. Когда ему ответили, что это учебное заведение, мужчина ушёл. Охранник нажал тревожную кнопку, после чего подозрительного типа задержали.
Прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину в одном из соседних дворов. Во время допроса задержанный рассказал, что перепутал школу с отделом полиции. Он шёл жаловаться на преследование, а оружие носит с собой для самообороны. Мужчину отправили в психиатрическую больницу.
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Типа - нашел или купил у неустановленного лица! И готовое заявление в кармане!
Потепление.
Обострение.