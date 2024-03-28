Итальянец выбрался из резервуара с водой со скованными руками и ногами

Эндрю Бассо — иллюзионист, в совершенстве овладевший искусством избавления от пут.

Недавно он выступил на итальянском телешоу «Lo Show Dei Record» и сумел поразить зрителей. Трюкача поместили в резервуар с водой, причём вниз головой и с зафиксированными руками и ногами. Но если это и стало для артиста проблемой, то всего лишь на 2 минуты и 11 секунд. Именно столько времени потребовалось Эндрю, чтобы освободить руки и ноги, а после выбраться из резервуара.