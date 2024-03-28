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Итальянец выбрался из резервуара с водой со скованными руками и ногами

Итальянец выбрался из резервуара с водой со скованными руками и ногами

Автор:
28 марта 2024 10:23
Метки: Видео   Эндрю Бассо   в мире   иллюзионист   рекорд   трюк   шоу талантов   
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Итальянский иллюзионист установил рекорд, успешно выбравшись из резервуара с водой. Руки и ноги мужчины при этом были скованы.

Эндрю Бассо — иллюзионист, в совершенстве овладевший искусством избавления от пут.

Недавно он выступил на итальянском телешоу «Lo Show Dei Record» и сумел поразить зрителей. Трюкача поместили в резервуар с водой, причём вниз головой и с зафиксированными руками и ногами. Но если это и стало для артиста проблемой, то всего лишь на 2 минуты и 11 секунд. Именно столько времени потребовалось Эндрю, чтобы освободить руки и ноги, а после выбраться из резервуара.

Выступление на «Lo Show Dei Record» стало триумфом мужчины не только как трюкача, но и как нового мирового рекордсмена. Согласно Книге рекордов Гиннесса, Эндрю сумел освободиться из резервуара быстрее всех в мире. Итак, теперь его имя вошло в историю.


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Метки: Видео   Эндрю Бассо   в мире   иллюзионист   рекорд   трюк   шоу талантов   
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7k
Roman Час назад
Тазик с цементом решает.
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15k
Jearom 20 минут назад
видел как однажды "специалист" вскрывал сейф. Ключ потеряли - так заняло все секунд 15. А это так, любитель.
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11k
АСИСЯЙ Полчаса назад
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36k
Fat Lynx Час назад
У меня есть кент, он любитель занырнуть с маской и ластами... так вот, я всегда охреневал, как он может долго не всплывать. Как то он рассказал, что там нет ничего невозможного. На самом деле он может задерживать дыхание минуты на полторы и все (что не плохо для обычного человека), поэтому перед заплывами он делает ингаляции смесью из сальбутамола и еще там три-четыре препарата, после чего пять минут - как норма.
Здесь по видимому так же.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3128 постов (3012 в горячем)

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