Итальянец выбрался из резервуара с водой со скованными руками и ногами

Итальянский иллюзионист установил рекорд, успешно выбравшись из резервуара с водой. Руки и ноги мужчины при этом были скованы.
Эндрю Бассо — иллюзионист, в совершенстве овладевший искусством избавления от пут.
Недавно он выступил на итальянском телешоу «Lo Show Dei Record» и сумел поразить зрителей. Трюкача поместили в резервуар с водой, причём вниз головой и с зафиксированными руками и ногами. Но если это и стало для артиста проблемой, то всего лишь на 2 минуты и 11 секунд. Именно столько времени потребовалось Эндрю, чтобы освободить руки и ноги, а после выбраться из резервуара.
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Выступление на «Lo Show Dei Record» стало триумфом мужчины не только как трюкача, но и как нового мирового рекордсмена. Согласно Книге рекордов Гиннесса, Эндрю сумел освободиться из резервуара быстрее всех в мире. Итак, теперь его имя вошло в историю.
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Здесь по видимому так же.