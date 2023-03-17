Это слишком мило: новорождённый щеночек ставит подпись в своём свидетельстве о рождении

Собачьи метрики в других странах мало чем отличаются от российских. В них так же содержится информация о родителях, пол щенка, порода и другие данные. Вот только в некоторых странах есть место для подписи хозяина. В это же поле можно поставить отпечаток лапок щеночка. Вы только посмотрите, как это мило!
Хозяйка собак подроды итальянский грейхаунд радуется пополнению в семье. Породистым щенкам сделали метрики (свидетельство о рождении), где малыши расписались своими крохотными лапками!
После просмотра проверьте организм на количество мимиметров. Показатели могут зашкаливать!
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