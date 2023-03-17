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Это слишком мило: новорождённый щеночек ставит подпись в своём свидетельстве о рождении

Это слишком мило: новорождённый щеночек ставит подпись в своём свидетельстве о рождении

Автор:
17 марта 2023 10:09
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   милота   мимими   собаки   фото   щенки   
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Собачьи метрики в других странах мало чем отличаются от российских. В них так же содержится информация о родителях, пол щенка, порода и другие данные. Вот только в некоторых странах есть место для подписи хозяина. В это же поле можно поставить отпечаток лапок щеночка. Вы только посмотрите, как это мило!

Хозяйка собак подроды итальянский грейхаунд радуется пополнению в семье. Породистым щенкам сделали метрики (свидетельство о рождении), где малыши расписались своими крохотными лапками!

После просмотра проверьте организм на количество мимиметров. Показатели могут зашкаливать!

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Метки: животные   интересное   милота   мимими   собаки   фото   щенки   
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4  комментария
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10k
Летучий Мыш Час назад
Носом надо было подпись ставить, у них же отпечаток носа, как у нас отпечаток пальца.
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1k
Куртуазный Маньерист 43 минуты назад
Это слишком мило: новорождённый щеночек ставит подпись в своём свидетельстве о рожденииПосмотреть
Это слишком мило: новорождённый щеночек ставит подпись в своём свидетельстве о рождении
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23k
SolomonA Час назад
Замели мусорА....
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PokemonKa
Pika-Pika?
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