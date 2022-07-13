Видео с очаровательными собаками в стиле тогда и сейчас

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Пользователи сети показали, как за короткий промежуток времени изменились их собаки. Склеив два похожих ролика хозяева продемонстрировали, как животные выглядят сейчас и в первые дни знакомства с ними.
Как быстро растут чужие... питомцы. Как собаки выглядят сейчас и в первые дни знакомства с хозяевами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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