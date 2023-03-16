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Защитная система настольной пилы спасла палец

Защитная система настольной пилы спасла палец

Автор:
16 марта 2023 10:55
Метки: видео   защитная система   интересно   палец   пила   повезор   работа   
1037
1
1

Неосторожный любитель деревообработки мог лишиться пальца при работе с настольной пилой. К счастью, сработала защитная система и автор видео отделался лишь небольшим порезом и испугом.

Милосердная пила

Иногда лучше переплатить и остаться со всеми конечностями.


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Метки: видео   защитная система   интересно   палец   пила   повезор   работа   
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9  комментариев
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74k
Viktor 2 часа назад
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6k
Компьютер DELL монитором Минуту назад
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10k
Летучий Мыш 9 минут назад
Это что ж теперь, и криптоанализатор теперь нагреваться не будет?? Как с людьми работать
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131
Добрый Самаритянин 15 минут назад
Вот бы мне такую фишку на пиле лет так десять назад...
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1k
Rabie Liz 40 минут назад
Технику безопасности надо соблюдать, внимательность и аккуратность при работе с такими опасными инструментами. Было у нас на работе рабочий плохо закрепил диск на болгарке и диск взлетел с огромной скоростью, отбивался по стенам, пролетел мимо шеи, потом над головой другого рабочего. Благо никто не пострадал. Надо очень внимательно и аккуратно работать с такими инструментами.
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59k
pynh Час назад
Жаль. Дураков надо учить.
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Roman 2 часа назад
Это называется циркулярная пила.
На уроках "технологии" про это больше не рассказывают?
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