Защитная система настольной пилы спасла палец

1037
1
1
Неосторожный любитель деревообработки мог лишиться пальца при работе с настольной пилой. К счастью, сработала защитная система и автор видео отделался лишь небольшим порезом и испугом.
Милосердная пила
Иногда лучше переплатить и остаться со всеми конечностями.
Источник:
Ссылки по теме:
- Конец рабочей смены крановщицы
- Профессионал за работой
- Как снять кольцо с опухшего пальца
- Типичный рабочий день промышленного альпиниста
- Женщина демонстрирует своё мастерство в упаковке колёс
Новости партнёров
На уроках "технологии" про это больше не рассказывают?