Залипательный спуск кораблей на воду

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Первый спуск судна на воду во все времена был особенным моментом. К нему тщательно готовились и относились с большим уважением. Церемония сохранилась до сих пор.
Один из самых зрелищных способов спуска на воду - спуск судна лагом.
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