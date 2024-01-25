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Залипательный спуск кораблей на воду

Залипательный спуск кораблей на воду

Автор:
25 января 2024 10:34
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   залипательно   интересно   корабль   на воду   работа   спуск корабля   
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Первый спуск судна на воду во все времена был особенным моментом. К нему тщательно готовились и относились с большим уважением. Церемония сохранилась до сих пор.

Один из самых зрелищных способов спуска на воду - спуск судна лагом.

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Метки: Видео   залипательно   интересно   корабль   на воду   работа   спуск корабля   
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1  комментарий
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Graboid Час назад
этому баяну миллион лет
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