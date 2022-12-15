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Как снять кольцо с опухшего пальца

Как снять кольцо с опухшего пальца

Автор:
15 декабря 2022 09:37
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: видео   интересно   кольцо   палец   полезно   хитрости   
550
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Один из способов снятие кольца, застрявшего на пальце. Вам понадобится лишь жгут.
Как можно легко и быстро освободить палец от кольца в домашних условиях.

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Метки: видео   интересно   кольцо   палец   полезно   хитрости   
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6  комментариев
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1k
Lexx 2 минуты назад
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5k
Hugo_RnD 6 минут назад
колдунство!!
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4k
brotherirk 13 минут назад
аааа, это же магия!
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30
Охотник 18 минут назад
М-да...
Этому способу 100 лет в обед.
Можно обойтись крепкой ниткой.
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733
Николай 48 минут назад
Три вопроса:
1) Оранжевое это что?
2) Как это оранжевое засовывали?
3) А точно уже не поздно?
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147
dʎɔvɐн Час назад
Магия
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