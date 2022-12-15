Как снять кольцо с опухшего пальца

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Один из способов снятие кольца, застрявшего на пальце. Вам понадобится лишь жгут.
Как можно легко и быстро освободить палец от кольца в домашних условиях.
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Этому способу 100 лет в обед.
Можно обойтись крепкой ниткой.
1) Оранжевое это что?
2) Как это оранжевое засовывали?
3) А точно уже не поздно?