FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Строитель 178 постов • 292 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Строитель
Конец рабочей смены крановщицы

Конец рабочей смены крановщицы

Автор:
22 февраля 2023 08:43
Сообщество : Строитель
Метки: в мире   видео   интересно   кран   крановщик   работа   
1739
1
1

Машинист башенного крана покидает рабочее место после конца смены. От спуска дух захватывает!

Работа, от которой может закружиться голова.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Строитель"
Метки: в мире   видео   интересно   кран   крановщик   работа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
434
Ivan Shotgun Час назад
А прикреплять строительные конструкции к башенному крану, правилами не запрещено?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
Бритва 6 минут назад
нигерская музыка и тормозное видео, хуже не бывает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 22 минуты назад
Это Дубаи? Крановщик женщина? Занятно.

Ерунда. У нас на объекте, у Дорогомиловского рынка в Мск, крановщик большую часть пути вверх преодолевал на бадье для бетона, потом перелазил на башню. Поднимал его другой крановщик, что сдавал смену. А в это время сотрудники горстройнадзора, как правило, выходили с работы (буквально, соседнее здание) и воочию наблюдали горячую приверженность и строгое соблюдение правил безопасности нашей ответственной команды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
geminisf 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
ЦСКА 45 минут назад
Китай, Вьетнам, Таиланд, Индонезия?? Хорощо что вообще по лестнице....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 48 минут назад
Я наивно полагал, что должна быть какая-то страховка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

947190



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Случайные шедевры природы
Случайные шедевры природы
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Нетипичная экономика. Volkswagen повышает цены на авто на фоне падения продаж
Нетипичная экономика. Volkswagen повышает цены на авто на фоне падения продаж
С&nbsp;добрым утром
С добрым утром
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот эти ребята

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#природа#дтп#Ynews#аварии#США#полиция#задержание
#интересно#Прикол#история#Жизнь#Приколы#подборка#Еда#авто аварии#отношения#картинки
#Юмор#животные#в мире#автомобили#автомир#Москва#кино#удивительно#забавно#позитив
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Как выглядит Якутск при температуре -50°C Как выглядит Якутск при температуре -50°C Как легко и быстро завязать галстук Как легко и быстро завязать галстук Зрелищная инсталляция с кораблём на мультимедиа выставке Зрелищная инсталляция с кораблём на мультимедиа выставке Татуировщик, который не зря ест свой хлеб Татуировщик, который не зря ест свой хлеб Как развлекают пенсионеров в одном из домов престарелых Как развлекают пенсионеров в одном из домов престарелых

На что жалуетесь?

Вернуться