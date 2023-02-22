Конец рабочей смены крановщицы

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Машинист башенного крана покидает рабочее место после конца смены. От спуска дух захватывает!
Работа, от которой может закружиться голова.
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Ерунда. У нас на объекте, у Дорогомиловского рынка в Мск, крановщик большую часть пути вверх преодолевал на бадье для бетона, потом перелазил на башню. Поднимал его другой крановщик, что сдавал смену. А в это время сотрудники горстройнадзора, как правило, выходили с работы (буквально, соседнее здание) и воочию наблюдали горячую приверженность и строгое соблюдение правил безопасности нашей ответственной команды.