Как обрабатывают кешью

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Орехи кешью — ценный источник белка и углеводов, они богаты витаминами А, В2, В1 и микроэлементами. Всё больше людей включают их в свой рацион — особенно те, кто придерживается вегетарианства.
Мало кто знает, как растёт этот орех. Его скорлупа содержит едкие вещества — анакардовую кислоту и кардол, которые, попадая на кожу, вызывают раздражение и ожоги.
Извлечь орех из оболочки трудно, это приходится делать вручную работникам, занятым на производстве кешью.
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