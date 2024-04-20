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Как обрабатывают кешью

Как обрабатывают кешью

Автор:
20 апреля 2024 12:27
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Производство   интересно   кешью   орех   работа   
1644
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Орехи кешью — ценный источник белка и углеводов, они богаты витаминами А, В2, В1 и микроэлементами. Всё больше людей включают их в свой рацион — особенно те, кто придерживается вегетарианства.

Мало кто знает, как растёт этот орех. Его скорлупа содержит едкие вещества — анакардовую кислоту и кардол, которые, попадая на кожу, вызывают раздражение и ожоги.


Извлечь орех из оболочки трудно, это приходится делать вручную работникам, занятым на производстве кешью.

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Метки: Видео   Производство   интересно   кешью   орех   работа   
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8  комментариев
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12k
Ligov 2 часа назад
А если кешью еще жареный, немного соленый и с пивом...)
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2k
Никита Сергеевич Полчаса назад
А где-то далеко плачет СЭС...
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3k
Pioner76 39 минут назад
Антисанитария полная. Спасино. Не надо...
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−6
Алексей 44 минуты назад
они руки моют?
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1847 постов (1564 в горячем)

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