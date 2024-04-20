Как обрабатывают кешью

Мало кто знает, как растёт этот орех. Его скорлупа содержит едкие вещества — анакардовую кислоту и кардол, которые, попадая на кожу, вызывают раздражение и ожоги.





Извлечь орех из оболочки трудно, это приходится делать вручную работникам, занятым на производстве кешью.