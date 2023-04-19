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Грамотный специалист подбирает цвет краски

Грамотный специалист подбирает цвет краски

Автор:
19 апреля 2023 11:06
Метки: видео   интересно   колорист   краска   профессионал   работа   цвет   
662
1
1

Специалист по подбору цветовой гаммы за работой. Мужчина знает необходимые пропорции красителей для получения того или иного оттенка.

Опытный колорист. Глаз-алмаз!

Источник:

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Метки: видео   интересно   колорист   краска   профессионал   работа   цвет   
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Абалдеть !
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91k
sapér Vodička 2 минуты назад
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19k
speaktr-st 4 минуты назад
Когда был студентом, работал колеровщиком алкидных эмалей.
Так на глаз заколеровать - это искусство из разряда интуиции основанной на огромном опыте. Единственное, что меня смущает: обычно накраску пробную сушат прежде чем сравнивать, а лучше - искусственно старят с помощью печек и УФ ламп. Смысл вот в чем: краска состоит из основы и пигмента. Основа сильно не дает цвет, но её плотность влияет со временем на основной цвет. Он меняется. Таким образом свежий накрас будет совпадать, но со временем (неделя, месяц, год) если основа была сделана плотнее или жиже, цвет будет "уходить". К тому же пигменты бывают разные, которые со временем начинают давать свои оттенки.
Например: если оригинальная краска сделана из основы с количеством лака условно 100 наполнителя 100 и пигмента условно 10, а заколеровали краску с лаком 120, наполнителем 80 и пигментом 15, то в цвет-то первоначально попасть можно. Но через неделю он станет темнее и насыщеннее, чем оригинал. Если использовали пигмент синий кобальт при оригинальной покраске, и пигмент голубой кобальт при колеровке, то со временем свежий накрас уйдёт в бирюзовый цвет.
Это упрощенно, для понимания.
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−18
eric 20 минут назад
монтаж )
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4k
Александр 55 минут назад
Фига се...
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788
ruslan d 2 часа назад
И что тут удивительного ?
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10k
Vacony 2 часа назад
да ну нафиг .... что за магия ?
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