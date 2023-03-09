В Новороссийске мужчина избил подростка в маршрутке

По словам пассажиров, агрессивный мужчина напал на подростка практически сразу как зашёл в маршрутку. Он схватил школьника за куртку и попытался вышвырнуть на улицу, а когда у него не получилось, принялся бить того кулаком по голове и телу.





Очевидцы рассказали, что нападавшему якобы не понравилось, что сидевший в переполненной маршрутке школьник, копался в телефоне и намеренно не хотел уступать место старшим.