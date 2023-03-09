В Новороссийске мужчина избил подростка в маршрутке

Пассажиру не понравилось, что школьник не уступает место страшим.
По словам пассажиров, агрессивный мужчина напал на подростка практически сразу как зашёл в маршрутку. Он схватил школьника за куртку и попытался вышвырнуть на улицу, а когда у него не получилось, принялся бить того кулаком по голове и телу.
Очевидцы рассказали, что нападавшему якобы не понравилось, что сидевший в переполненной маршрутке школьник, копался в телефоне и намеренно не хотел уступать место старшим.
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За подростка заступились другие пассажиры и вытолкали агрессивного мужчину из маршрутки на следующей остановке. Но травмы он тем не менее получить успел. У подростка сломан зуб и несколько гематом на теле, лице и шее. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Новороссийские стражи порядка уже приступили к поиску нападавшего.
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Героя ролика в дурку.
А тут комментаторы очень любят предыстории придумывать разные. Не понимаю смысла этого додумывания, по моему в описании все четко объяснено со стороны свидетелей происшествия, из этого надо и исходить в обсуждении инцидента, появятся другие факты, будем обсуждать исходя из них...