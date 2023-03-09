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В Новороссийске мужчина избил подростка в маршрутке

В Новороссийске мужчина избил подростка в маршрутке

Автор:
09 марта 2023 14:23
Сообщество : Криминал
Метки: видео   заявление   избиение   маршрутка   новороссийск   подросток   
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Пассажиру не понравилось, что школьник не уступает место страшим.

По словам пассажиров, агрессивный мужчина напал на подростка практически сразу как зашёл в маршрутку. Он схватил школьника за куртку и попытался вышвырнуть на улицу, а когда у него не получилось, принялся бить того кулаком по голове и телу.


Очевидцы рассказали, что нападавшему якобы не понравилось, что сидевший в переполненной маршрутке школьник, копался в телефоне и намеренно не хотел уступать место старшим.

За подростка заступились другие пассажиры и вытолкали агрессивного мужчину из маршрутки на следующей остановке. Но травмы он тем не менее получить успел. У подростка сломан зуб и несколько гематом на теле, лице и шее. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Новороссийские стражи порядка уже приступили к поиску нападавшего.

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Метки: видео   заявление   избиение   маршрутка   новороссийск   подросток   
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14  комментариев
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10k
Б.Касторский 48 минут назад
И? Не уступил старшим? Это он стал старшим? Я понимаю уступить пожилому или увечному человеку, не по мозгам, как герой ролика, беременной. Но просто старшему? Заплатил за проезд, пусть едет как хочет. Не хочет уступать? Ну что поделаешь. Общественное порицание.
Героя ролика в дурку.
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15k
sonic24a 8 минут назад
всевозможных клоунов толпами ездит. И молодежь тоже кстати.
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2k
RaiJu Полчаса назад
Если тебя не воспитали родители, найдутся другие воспитатели. Пусть и не очень. Но воспитают.
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9k
Владимир 42 минуты назад
Чет мутная история, просто взял и разбушевался, может подросток че то сделал? Ноги на соседнее кресло поставил, послал в ответ на замечание или еще че. Так просто не бывает.
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5k
BenderRodriguez 44 минуты назад
Вот просто зашёл и сразу стал избивать? Ну враньё же!
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9k
Antonium 55 минут назад
Сейчас комментаторы напишут - все правильно сделал. Хотя за такое срок бы надо прилепить.
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33k
Fat Lynx 55 минут назад
Осветите историю с обей-ик-х сторон, пжалста... я записываю!
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