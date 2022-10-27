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Совсем TikTok-блогеры себя не берегут

Совсем TikTok-блогеры себя не берегут

Автор:
27 октября 2022 10:19
Метки: блогер   видео   дети   нож   подросток   слабоумие и отвага   тиктокер   
1745
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На что только не идут тиктокеры и им сочувствующие ради популярности. Например, начинают размахивать острым ножом перед камерой. Ничем хорошим это в конечном итоге не заканчивается.
Ребенок тиктокер – горе в семье.

Источник:

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Метки: блогер   видео   дети   нож   подросток   слабоумие и отвага   тиктокер   
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32  комментария
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7k
schmubu Час назад
ну ок, крови много, но порез небольшой.
2-3 скрепки на лоб, и шрам на всю жизнь.
эпичненько...

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9k
Игорь 7 минут назад
шить придется
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11
vv 16 минут назад
да и йух с ней.
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47k
Прораб 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
turyst Полчаса назад
Гарри Поттер. Начало.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
У меня что-то с глазами....

Всегда из букв "б", "л", "о", "г", "е" и "р" получается слово "долб**б"...
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29k
Ashabad Полчаса назад
На фишках сегодня праздник неадекватных баб?
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9k
Б.Касторский Полчаса назад
В детстве часто ездил в деревню, ну как часто, каждое лето, там косили траву. Помню парнишка решил похвастаться навыками, приобретенными после просмотра очередного фильма с Брюсом Ли, а их часто крутили в видеотека, и начал исполнять различные трюки с косой. Так вот там чуть ногу себе не отрубил, а тут так, баловство. Но молодец! Зрелищно.
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19k
nobody® Полчаса назад
Не тот нож, которым нужно тыкать. А порезать... ну сами видите. Эпичнее было бы в глаз, конечно.
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1k
Михаил Одессит 42 минуты назад
а могла бы и без глаза остаться, и сонную артерию резануть!
Короче ждём продолжения!
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26k
Киры4 48 минут назад
Жалко, что так мало...
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1k
Duke_kir 51 минуту назад
Совсем TikTok-блогеры себя не берегутПосмотреть
Совсем TikTok-блогеры себя не берегут
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1k
Duke_kir 52 минуты назад
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2k
Р Х 57 минут назад
А чё не по горлу? Вот это контент был бы.
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8k
Shtoppi 59 минут назад
На что только не пойдешь ради лайков, подписок и рейтингов
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9k
Бритва Час назад
за то хайп словила.
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15k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Тик-ток это диагноз.
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28
Sata33 2 часа назад
Страшно даже не то чо она делает , а то что ее лайкают ...
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5k
Copycat 2 часа назад
всё на всю жизнь шрам как клеймо тупости

я сам тикток не смотрю но очень боюсь за близких кто в него залипает, даже не знаю как и лечить от этой зависимости, мне кажется это вредно для мозга
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15k
Alex 2 часа назад
Сеппуку по тиктокерски.
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Там лицо тупое,так что результат предсказуем.
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