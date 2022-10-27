Совсем TikTok-блогеры себя не берегут

1745
1
1
На что только не идут тиктокеры и им сочувствующие ради популярности. Например, начинают размахивать острым ножом перед камерой. Ничем хорошим это в конечном итоге не заканчивается.
Ребенок тиктокер – горе в семье.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Лень и свинство: подросток выгулял собаку на общем балконе и сбросил вниз пакет с мусором
- Болезненный урок для юного любителя пранков
- Подросток решил в шутку закрыть перед младшим братом дверь, но мальчик оказался не так прост
- В Китае подросток решил узнать, что будет, если лизнуть металл зимой
- Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину
Новости партнёров
2-3 скрепки на лоб, и шрам на всю жизнь.
эпичненько...
Всегда из букв "б", "л", "о", "г", "е" и "р" получается слово "долб**б"...
Короче ждём продолжения!
я сам тикток не смотрю но очень боюсь за близких кто в него залипает, даже не знаю как и лечить от этой зависимости, мне кажется это вредно для мозга