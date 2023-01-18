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Школьник получил травму, пытаясь запустить найденный на улице фейерверк

Школьник получил травму, пытаясь запустить найденный на улице фейерверк

Автор:
18 января 2023 08:58
Сообщество : Жить в России
Метки: взрыв   видео   люди   подросток   происшествие   фейерверк   школьник   
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В Москве 14-летний подросток пострадал при запуске фейерверка. Школьник нашёл пиротехническое изделие на улице и решил запустить его вместе со сверстниками. Изделие внезапно "выстрелило" в сторону лица подростка.
Травмированный школьник был доставлен в больницу. Подросток может ослепнуть на один глаз.

Момент взрыва попал на видео. Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: взрыв   видео   люди   подросток   происшествие   фейерверк   школьник   
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18  комментариев
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1k
Аарон Чупа 52 минуты назад
Ну писец. Жалко дебила. А ещё больше жалко родителей. Хотя именно они должны были вбить в его голову, что так нельзя делать
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9k
Бритва 6 минут назад
А когда пытаешься петарду в говно вставить, и она взрывается раньше времени - вот это ржака.
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11k
Джон Уик 8 минут назад
А мне повезло я выжил и не покалечился.
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6k
corell Полчаса назад
Дарвин, иди сюда - твой фейерверк нашёлся!
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1k
roman-delisov Полчаса назад
Ага, нашел.
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22k
sanchesS80 36 минут назад
Есть простое правило - никогда ни при каких условиях не наклоняйся над фейрверком. 14 лет уже не ребёнок, мы в этом возрасте сами бомбочки мастерили. Но всегда был страх, поэтому делали всё крайне осторожно.
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8k
Борис Карабанов 55 минут назад
Нда, в данной ситуации СК будет затруднительно назначить виновного. Если только родителям ст.156 пришьют? Впрочем, стоп! А не на территории ли школы это произошло? Тогда, здравствуй, прокурорская проверка, и прощайте, директорские нервы.
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22k
sssss3 56 минут назад
14 лет - ума нет.
или с замедлителем поджигай, или внутри обычной коробки, что-бы разлёта по сторонам не было...
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1k
Злодей 58 минут назад
Вот интересно, двое ниже высказавшиеся, они в детстве бегали по стройкам, лазали по деревьям и прочие детские шалости. Или это другое?
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6k
sumrаknn Час назад
Зато интересно было. У меня был сотрудник - одноглазый, бомбочки по юности делал. Жалеть надо когда страдает невиновный, здесь все сам сделал - что хотел, то и получил - разлекуха, взрывы и тд
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78
Lex Lem Час назад
Естественный отбор в действии.
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