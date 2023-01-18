Школьник получил травму, пытаясь запустить найденный на улице фейерверк

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В Москве 14-летний подросток пострадал при запуске фейерверка. Школьник нашёл пиротехническое изделие на улице и решил запустить его вместе со сверстниками. Изделие внезапно "выстрелило" в сторону лица подростка.
Травмированный школьник был доставлен в больницу. Подросток может ослепнуть на один глаз.
Момент взрыва попал на видео. Присутствует ненормативная лексика.
Момент взрыва попал на видео. Присутствует ненормативная лексика.
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