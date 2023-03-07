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Момент обрушения семиэтажного дома в Турции попал на видео

Момент обрушения семиэтажного дома в Турции попал на видео

Автор:
07 марта 2023 08:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Турция   видео   дом   здание   землетрясение   обрушение   
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Последствия землетрясений в Турции до сих пор дают о себе знать. В городе Шанлыурфа обрушился семиэтажный жилой дом, который сильно пострадал во время землетрясения.

Момент обрушения сняла камера


Жильцы аварийного дома ранее были из него эвакуированы, однако без пострадавших не обошлось. Из-под завалов вытащили как минимум одного человека.


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Метки: Турция   видео   дом   здание   землетрясение   обрушение   
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1  комментарий
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vasilykopkov 41 минуту назад
Да, круто.
Зато пробка мгновенно рассосалась...
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