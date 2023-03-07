Момент обрушения семиэтажного дома в Турции попал на видео

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Последствия землетрясений в Турции до сих пор дают о себе знать. В городе Шанлыурфа обрушился семиэтажный жилой дом, который сильно пострадал во время землетрясения.
Момент обрушения сняла камера
Жильцы аварийного дома ранее были из него эвакуированы, однако без пострадавших не обошлось. Из-под завалов вытащили как минимум одного человека.
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