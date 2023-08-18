Подвесной мост обрушился во время соревнований по ловле уток в Индонезии

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ЧП произошло во время празднования Дня независимости. На мосту в тот момент находились десятки человек, внизу — сотни.
По данным полиции, в результате инцидента пострадали 32 человека.
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