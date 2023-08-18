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Подвесной мост обрушился во время соревнований по ловле уток в Индонезии

Подвесной мост обрушился во время соревнований по ловле уток в Индонезии

Автор:
18 августа 2023 13:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индонезия   ЧП   мост   обрушение   подвесной мост   утки   
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ЧП произошло во время празднования Дня независимости. На мосту в тот момент находились десятки человек, внизу — сотни.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали 32 человека.

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Метки: Видео   Индонезия   ЧП   мост   обрушение   подвесной мост   утки   
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156
Trueman Час назад
аааааааааааа Аллах акбар
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20k
alexis Полчаса назад
По крикам создаётся впечатление, что они радуются.
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